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Terör kaynağında yok ediliyor: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz

Terör kaynağında yok ediliyor: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz

12:1515/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek"
ifadeleri yer aldı.


TSK'dan terör örgütüne büyük darbe: PKK üyelerinin gizlendiği mağaradan hava savunma silahı çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK üyelerinin gizlendiği mağaraya operasyon düzenledi. Zırhlı betonlarla çevrili mağarada çok sayıda silah ele geçirildi. MSB'den yapılan açıklamada, “1 adet SA-7 güdümlü hava savunma silahı, 2 adet 14.5 mm Doçka makineli tüfek, 2 adet 23 mm Doçka makineli tüfek, 2 adet Doçka makineli tüfek yedek namlusu, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 22 adet şarjör, 10 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 4 adet şarjör ve 2 adet çatal ayağı, 4 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek yedek namlusu, 15 adet el bombası, 1 adet antitank mayını, 4 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 13 adet RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 7 adet RPG-7 roketatar antipersonel mühimmatı, 1.800 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 6.600 adet hafif silah mühimmatı, 57 adet 60 mm havan mühimmatı, 40 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 90 adet hassas havan mühimmatı tapası" ele geçirildiği açıklandı.


#hakurk
#MSB
#Irak

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