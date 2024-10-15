Terör kaynağında yok ediliyor: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz

Foto: Arşiv
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek"
ifadeleri yer aldı.
#hakurk
#MSB
#Irak