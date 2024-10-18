Terör kaynağında kurutuluyor: Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlediği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.