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Terör kaynağında kurutuluyor: Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz

Terör kaynağında kurutuluyor: Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz

13:5218/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
DHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek"
denildi.



#MSB
#Suriye
#PKK
#terör operasyonu

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