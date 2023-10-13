İDDEF deprem felaketi yaşayan Afganistan’ın yaralarını sarıyor

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “İDDEF olarak, dost ve kardeş ülke Afganistan’daki deprem afetinin yaralarını sarmak için harekete geçtik. İşgalcilerin büyük yıkım yaşattığı Afganistan için insani yardım, imar ve ihya çalışmalarımızı sürdürürken, şimdi de deprem felaketiyle sarsılan Herat bölgesinde acil yardım çalışması yapıyoruz. İDDEF olarak hayırseverlerimizin desteğiyle, günlük 5 bin kişilik sıcak yemek ikramında bulunurken, ilk etapta 1000 adet battaniye ve 100 çadır dağıttık. Depremde şu ana kadar 3 bin civarında kişi hayatını kaybederken yaralı sayısı 5 bine yaklaştı. Herat bölgesinde 13 köy yerle bir olurken, anlık olarak sıcak yemek ve su dağıtımında bulunup yaraları sarmaya gayret ediyoruz.