İDDEF deprem felaketi yaşayan Afganistan’ın yaralarını sarıyor

Afganistan
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Afganistan’ın Herat vilayetinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremden etkilenen afetzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. 7 Ekim’de yaşanan depremin ardından harekete geçen İDDEF ekipleri, ilk etapta, su ve sıcak yemek yardımında bulunarak, battaniye ve çadır dağıttı.
İDDEF’ten yapılan açıklamada, “İDDEF olarak, dost ve kardeş ülke Afganistan’daki deprem afetinin yaralarını sarmak için harekete geçtik. İşgalcilerin büyük yıkım yaşattığı Afganistan için insani yardım, imar ve ihya çalışmalarımızı sürdürürken, şimdi de deprem felaketiyle sarsılan Herat bölgesinde acil yardım çalışması yapıyoruz. İDDEF olarak hayırseverlerimizin desteğiyle, günlük 5 bin kişilik sıcak yemek ikramında bulunurken, ilk etapta 1000 adet battaniye ve 100 çadır dağıttık. Depremde şu ana kadar 3 bin civarında kişi hayatını kaybederken yaralı sayısı 5 bine yaklaştı. Herat bölgesinde 13 köy yerle bir olurken, anlık olarak sıcak yemek ve su dağıtımında bulunup yaraları sarmaya gayret ediyoruz.
Uluslararası topluma depremzedeler için acil yardım çağrısında bulunan Afganistan’a destek vermeye devam edeceğiz” denildi.
Hayırseverler, Afganistan’daki afetzede ailelere "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor. Hayırseverler ayrıca AFGANİSTAN yazıp 7230'a SMS göndererek 20 TL bağış yapabiliyor.