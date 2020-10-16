İddianame kabul edildi: Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan şarkıcı Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Halil Sezai'nin tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

Haber Merkezi 16 Ekim 2020, 12:25 Son Güncelleme: 16 Ekim 2020, 13:38 DHA