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POLİTİKA

İletişim Başkanlığı'na yeni birim: Deformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oluşturulduğunu bildirdi. Merkezin koordinatörlüğüne İdris Kardaş'ın atandığını duyuran İletişim Başkanı Altun, Kardaş'ı tebrik etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İdris Kardaş kimdir? Deformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş nereli, kaç yaşında?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeni birim

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı bünyesinde yeni bir birim oluşturulduğunu duyurdu.

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş'ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İdris Kardaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür ederek, “Türkiye’ye karşı içeriden ve dışarıdan yapılan her türlü algı operasyonlarına, yalan ve dezenformasyona karşı mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Deformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş
Deformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş

İDRİS KARDAŞ KİMDİR?

İdris Kardaş, aslen Diyarbakırlıdır. İdris Kardaş, Aktüel ve A Haber'de köşe yazarlığı yapmaktadır. Kardaş, 2002-2008 senelerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim gördü. 2011 yılında ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. 5 yıl boyunca Bilgi Üniversitesi'nde koordinatör olarak görev aldı. Bilgi Üniversitesi'ndeki görevinden 2016 yılında ayrıldı. İdris Kardaş, 2017 senesinde İstinye Üniversitesi'nde akademisyen olarak göreve başladı.

İdris Kardaş, 2022 senesinde İletişim Başkanlığı bünyesinde Deformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü olarak atandı.

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