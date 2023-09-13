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İETT otobüsünün karıştığı kazada ağır yaralanan hamile kadından kötü haber: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Fatih’te geçtiğimiz gün İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada, ağır şekilde yaralanan 4.5 aylık hamile kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

09:54 . 13/09/2023 Çarşamba
IHA
Fatih'te otobüsün altında kalan hamile kadın hayatını kaybetti.

Fatih'te otobüsün altında kalan hamile kadın hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Topkapı Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi.

Öğrenilen bilgiye göre, 34 FGT 008 plakalı Yasin L. idaresindeki motosiklet, bilinmeyen bir nedenle İETT otobüsüne çarptı. Kazada motorun arkasında yolculuk yapan 4.5 aylık hamile kadın, otobüsün altında kalarak ağır yaralandı.

Hamile kadından kötü haber

Hastaneye kaldırılan hamile kadından kötü haber geldi. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



#Fatih
#İETT
#trafik kazası
31 dakika önce
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