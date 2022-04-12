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Gündem İfşa olan HDPliler CHP üyesi yapılarak İBBye işe alınıyor
POLİTİKA

İfşa olan HDP'liler CHP üyesi yapılarak İBB'ye işe alınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin PKK'nın dağ kadrosunda yer alan ve illegal eylemlere katıldığı tespit edilen kişileri belediyeye nasıl aldığı ortaya çıktı. Belediyenin kadrolarını örgüt mensuplarına açan İBB'nin ifşa olan HDP'li isimleri CHP'ye üye yaptığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İfşa olan HDPliler CHP üyesi yapılarak İBBye işe alınıyor
İBB

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin PKK yandaşlarına belediyede kadro verdiği ortaya çıkmıştı. Skandalı duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de yaptığı konuşmada, İmamoğlu döneminde İBB'ye alınan kişilerden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

KADROLAR HDP'LİLER İÇİN AÇILDI

Terör örgütü mensuplarının iş kapısı haline gelen İBB'ye inceleme başlatılırken belediyenin örgütle iltisaklı kişileri nasıl işe aldığı ortaya çıktı.

Kadroları örgüt mensupları için boşaltan İBB'nin terör örgütleriyle bağı bulunan HDP'lileri kadrosuna almadan önce CHP'ye üye yaptığı öğrenildi.

İLÇE BAŞKANI TUTUKLANINCA SOLUĞU CHP'DE ALDI

HDP Avcılar İlçe Başkanlığı'nda görevli olan Dilan Yeniyurt'un ilçe başkanı tutuklanınca önce CHP'ye üye olduğu daha sonra ise Bağcılar ilçe örgütüne girdiği öğrenildi. Dilan Yeniyurt, şu sıralar CHP Bağcılar ilçe başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.


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