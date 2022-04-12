İfşa olan HDP'liler CHP üyesi yapılarak İBB'ye işe alınıyor

Devlet Bahçeli'den Millet İttifakı'na aday tepkisi: Cumhurbaşkanı adayı için henüz küresel efendilerinizden bir işaret gelmedi mi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.



Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirten Bahçeli, henüz aday belirlemeyen Millet İttifakı'na tepki gösterdi.



Bahçeli, 'Henüz bunlara ajansları icazet vermemiştir. Henüz küresel efendileri bir adayı işaret etmemiştir. Bizim adayımız, Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir. Sizin adayınız ne zaman belli olacaktır? Kripto talimatların yolunu mu gözlüyorsunuz? Adayınızı ilan edin de boyunuzun ölçüsünü görelim.' dedi.







