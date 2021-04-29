Pidenin içindekini görünce şaşkına döndü: 3 santimlik vida çıktı

Kemalpaşa ilçesi Ören Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Şençakır (61) adlı bir vatandaş, iftar için bir fırından Ramazan pidesi satın aldı.

Şençakır, daha sonrada evinde ailesiyle iftar saatini bekledi. Ezanın okunmasıyla orucunu açan Şençakır, bu sırada aldığı pideden yemeye başladı. 61 yaşındaki adam bir müddet sonra ise pidenin içerisinde 3 santimlik bir vida olduğunu fark etti. Şençakır, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

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Ertesi gün pideyi aldığı fırına uyarı yapmak için giden Mehmet Şençakır, fırın sahiplerinin kendisini umursamadığını iddia etti.

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Pideyi yemesi halinde sorun oluşabileceğini ifade eden Şençakır, şöyle konuştu:

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"Allah korusun eğer o pideyi yemiş olsaydık daha büyük sorunlar oluşabilirdi. Fırının denetlenmesi için yetkili mercilere şikayette bulundum."