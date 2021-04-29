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Gündem Pidenin içindekini görünce şaşkına döndü 3 santimlik vida çıktı
İZMİR RAMAZAN HABERLERİ

İftarlık pidenin içinden 3 santimlik vida çıktı - İzmir haberleri

Pidenin içindekini görünce şaşkına döndü: 3 santimlik vida çıktı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir fırından Ramazan pidesi alan Mehmet Şençakır, iftar vaktinde aldığı pidenin içerisinden 3 santimlik vida çıkınca neye uğradığını şaşırdı.

Haber Merkezi İHA
İftarlık pidenin içinden 3 santimlik vida çıktı - İzmir haberleri
Mehmet Şençakır

Kemalpaşa ilçesi Ören Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Şençakır (61) adlı bir vatandaş, iftar için bir fırından Ramazan pidesi satın aldı.

Şençakır, daha sonrada evinde ailesiyle iftar saatini bekledi. Ezanın okunmasıyla orucunu açan Şençakır, bu sırada aldığı pideden yemeye başladı. 61 yaşındaki adam bir müddet sonra ise pidenin içerisinde 3 santimlik bir vida olduğunu fark etti. Şençakır, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

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Ertesi gün pideyi aldığı fırına uyarı yapmak için giden Mehmet Şençakır, fırın sahiplerinin kendisini umursamadığını iddia etti.

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Pideyi yemesi halinde sorun oluşabileceğini ifade eden Şençakır, şöyle konuştu:

  • "Allah korusun eğer o pideyi yemiş olsaydık daha büyük sorunlar oluşabilirdi. Fırının denetlenmesi için yetkili mercilere şikayette bulundum."

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