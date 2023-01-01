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İHA ve SİHA'ları hedef alan sözlere Baykar ve Selçuk Bayraktar'dan yeni açıklama

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın tüm dünyanın takdirini kazanan İHA ve SİHA'ları hedef alan açıklamalarının ardından BAYKAR ve Selçuk Bayraktar'dan yeni bir açıklama daha geldi. Selçuk Bayraktar ve Baykar'ın paylaşımında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı şirketlerden 20 yıldan bu yana bir kişinin dahi istihdam edilmediği belirtildi.

21:26 . 20/01/2023 Cuma
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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar.

Türkiye'nin Savunma Sanayii alanında yükselişinin en önemli mimarlarından olan BAYKAR ve Selçuk Bayraktar'a yönelik atılan iftiralara cevap geldi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın SİHA ve İHA üreten Baykar'a yönelik sarf ettiği "Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın dokunacağız" sözleri tepki çekmeye devam ediyor.

BAYKAR'DAN AÇIKLAMA: 20 YILDAN BU YANA BİR KİŞİ DAHİ İSTİHDAM EDİLMEDİ

Baykar'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Baykar, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı şirketlerden, 20 yıldan bu yana bir kişi dahi istihdam etmemiştir.

3.500 çalışanımız, 27 yaş ortalamamızla daima genç ve dinamiğiz. Her yıl 1.200 üniversiteli stajyer alımı yapıp gençleri yetiştiriyoruz.


SELÇUK BAYRAKTAR DA PAYLAŞTI

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da yapılan açıklamayı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"İftiralarını suratlarına çarpınca utanıp vazgeçeceklerini maalesef düşünmediğimiz bazı karanlık mahfillerin bitmek bilmeyen yalanlarının aksine; Kainattaki en güçlü olgu olan Hakk'ı ve hakikati merak edenler için..."



#Baykar
#Selçuk Bayraktar
#Ali Babacan
#İHA
#SİHA
40 dakika önce
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İHA ve SİHA'ları hedef alan sözlere Baykar ve Selçuk Bayraktar'dan yeni açıklama
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