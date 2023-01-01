İHA ve SİHA'ları hedef alan sözlere Baykar ve Selçuk Bayraktar'dan yeni açıklama

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar.
Türkiye'nin Savunma Sanayii alanında yükselişinin en önemli mimarlarından olan BAYKAR ve Selçuk Bayraktar'a yönelik atılan iftiralara cevap geldi.
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın SİHA ve İHA üreten Baykar'a yönelik sarf ettiği "Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın dokunacağız" sözleri tepki çekmeye devam ediyor.
Baykar'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Baykar, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı şirketlerden, 20 yıldan bu yana bir kişi dahi istihdam etmemiştir.
3.500 çalışanımız, 27 yaş ortalamamızla daima genç ve dinamiğiz. Her yıl 1.200 üniversiteli stajyer alımı yapıp gençleri yetiştiriyoruz.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da yapılan açıklamayı paylaşarak şu ifadeleri kullandı: