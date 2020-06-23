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Gündem İhaleye fesat karıştıran CHPli Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevinden uzaklaştırıldı
POLİTİKA

CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevinden uzaklaştırıldı

İhaleye fesat karıştıran CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevinden uzaklaştırıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı. CHP'li isim, ihaleye fesat karıştırma suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası alması nedeniyle görevinden alındı.

Haber Merkezi AA
Erdek Belediye Başkanı CHP'li Sarı, görevden uzaklaştırıldı.
Erdek Belediye Başkanı CHP'li Sarı, görevden uzaklaştırıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede mülkiyeti belediyeye ait olan ve üzerinde benzinlik bulunan gayrimenkul için "akaryakıt istasyonu yapılması ve intifa hakkı ihalesi" ile "akaryakıt istasyonu kiralama ihalesi" düzenlendiği bildirildi.

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Bandırma Ağır Ceza Mahkemesince, her iki ihalede serbest rekabet ortamının kasıtlı olarak engellenerek sonucu süreç başlamadan belli olacak şekilde planlama yapıldığı ve ihalelerin tek katılımcı ile gerçekleştirilerek planlandığı şekilde sonuçlandırıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın ihaleye fesat karıştırma suçu kapsamında 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onandığı anlaşılmıştır. Belediyenin önemli bir taşınmazı ile ilgili iki ayrı ihale süreci konusunda bizzat mahkeme kararıyla tespit yapılması ve bu kararın onanması üzerine adı geçen Belediye Başkanı, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır."

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