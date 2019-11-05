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İhbar edene 10 milyon lira ödül: Kimliği kesinlikle açıklanmayacak

Terör suçlarının ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara para ödülü verilmesine dair İçişleri Bakanlığı yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Daha önce en fazla 4 milyon TL'ye kadar olan terör örgütü eylemleri ve teröristlerin ihbarında ödül tutarının üst sınırı 10 milyon TL'ye çıkarıldı. Ödül verilen kişilerin kimlikleri hiçbir şekilde açıklanmayacak. Edinilen bilgiler gizli olacak. Bu gizliliğe riayet etmeyenler hakkında işlem başlatılacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Terör suçlarının ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara para ödülü verilmesine dair İçişleri Bakanlığı yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere verilecek para ödülünün miktar, usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • Buna göre, para ödülü verilebilmesi için suçun 3713 sayılı Kanun kapsamında bulunması, verilen bilginin suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olacak niteliği haiz olması, ödüllendirilecek kişinin suçun işlenişine iştirak etmemiş olması, güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucuları hariç kolluk, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli ya da istihbarat amaçlı süreli veya süresiz bilgisinden istifade edilen kişilerden olmaması gerekiyor.

Verilen bilgilerin ödüllendirmede değerlendirilebilmesi için terörle mücadelede görev alan istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personel tarafından daha önceden elde edilmemiş olması isteniliyor.

Tanıklık sıfatı ile verilen bilgilere istinaden ödüllendirme yapılamayacak. Ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olması şartı aranmayacak.

Ödüllendirme için bilgi verilen tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde yardımcı olanın kendisinin ya da kanuni temsilcisinin yazılı olarak ilgili kolluk biriminden talepte bulunması gerekecek. Öngörülen sürede yapılmayan ödül talepleri işleme alınmayacak.

Ödül miktarı 10 milyon liraya kadar artırılabilecek

Verilecek ödüllerin azami miktarları, sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya aranan fail dikkate alınarak, ödül komisyonunca belirlenerek ilan edilecek.

Komisyonu tarafından belirlenen her bir ödül miktarı 200 bin lirayı geçmeyecek. Ancak, suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya ortaya çıkarılan suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak, verilecek ödülün miktarı, ödül komisyonunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile 50 katına kadar artırılabilecek.

  • Böylece 10 milyon liraya kadar artırılabilecek olan ödül miktarının parasal sınırı ise her takvim yılı başından geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

Verilecek kesin ödül miktarına, verilen bilginin suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine etkisi, suç failinin terör örgütündeki hiyerarşik ve yönetsel konumu, suçun işlenmesinin önlenmesi ile ortaya çıkacak kamu yararı, engellenen terör eyleminin meydana getirebileceği muhtemel sonuçların ağırlığı, ele geçirilen silah, mühimmat ya da patlayıcı maddenin miktarı ve tesir gücü, ele geçirilen delillerin terör örgütünün deşifre edilmesine veya suçların ortaya çıkarılmasına katkısı dikkate alınarak, ödül komisyonunca karar verilecek.

Her suç ve fail için ayrı ayrı ödüllendirme

Bir kişi birden fazla suçun aydınlanmasına veya birden fazla failin yakalanmasına yardımcı olursa, ödül miktarı aydınlatılmasına yardımcı olduğu her suç ve fail için ayrı ayrı belirlenebilecek.

  • Verilebilecek azami ödül miktarının ödül komisyonunca ilan edilmiş olması halinde ilan edilen ödül miktarının üst sınırından fazla ödül verilemeyecek.
  • Bununla birlikte kanun kapsamındaki suç ve faillerinin ilan edilmemiş olması, bu suçların ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara ödül verilemeyeceği şeklinde yorumlanamayacak.

Bu durumda yardımcı olanlara verilecek ödül miktarı belirtilen esaslar çerçevesinde komisyon tarafından belirlenecek.

Suç failinin yurt dışında yakalanması

Aranan suç failinin yurt dışında yakalanması veya ele geçirilmesi halinde ödüllendirme işlemlerinin başlatılabilmesi için yakalanmaya esas bilginin yardımcı olan tarafından Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına iletilmiş olması ve failin bu bilgiye istinaden ele geçirildiği ülkeden Türkiye'ye teslimi ya da geri gönderilmesi şartı aranacak.

  • Ödül vaadiyle aranan terör suçlularına ilişkin bilgiler ve fotoğrafları ile aydınlatılacak suça ilişkin gerekli görülen bilgiler ve yardımcı olanlara verilebilecek azami ödül miktarları her türlü iletişim aracı ile internet ve dijital ortamlarda yayımlanabilecek.

İlanların yayımlanması ve yayımdan kaldırılmasına yönelik işlemler ise ödül komisyonunca belirlenen usullerle yerine getirilecek.

Ödül vaadiyle aranan terör suçluları, terör örgütündeki hiyerarşik konumları ve yaptıkları eylemin sonuçlarının ağırlığına göre gruplandırılarak, her bir grupta yer alanlara verilebilecek azami ödül miktarı belirtilmek suretiyle ilan edilecek.

  • Ödülün ödeme şekli komisyonun kararında yer alacak. Ödülün yardımcı olanın kendisine verilmesi esas olacak ancak yardımcı olanın talebi halinde varsa kanuni temsilcisine ya da vekiline de ödenebilecek.

Ödül komisyonu 8 üyeden oluşacak

Ödül komisyonu, emniyet işlerinden sorumlu İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısının başkanlığında, Emniyet Genel Müdürlüğünden belirlenecek 3 üye, Jandarma Genel Komutanlığından belirlenecek 3 üye ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 1 üye olmak üzere toplam 8 üyeden oluşacak.

Üyelerin belirlenmesinde üst düzey yönetici olması ile terörle mücadele birimlerinde görev alması hususları göz önünde bulundurulacak.

Komisyon, başkanın belirleyeceği gün ve yerde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak, kararlar oy çokluğu ile alınacak ve alınan kararlar İçişleri Bakanı'nın onayı ile yürürlüğe girecek. Onaylanan kararlar veya belirlenen ödül miktarlarına ilişkin dosyalar tekrar komisyon tarafından gündeme alınmayacak.

  • Ödül komisyonunda alınacak kararlarda oyların eşitliği halinde komisyon başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılacak.

Komisyon, ödüle ilişkin talepleri, ilgili kolluk birimi tarafından hazırlanan dosya üzerinden inceleyecek, ödül verilip verilmeyeceğine ve verilecek ise ödülün miktarına ilişkin karar verecek.

Ödül komisyonunun sekretarya görevi merkezde Emniyet Genel Müdürlüğü, taşrada ise il emniyet müdürlükleri tarafından yerine getirilecek.

Ödül verilen kişilerin kimlikleri hiçbir şekilde açıklanmayacak

Ödüllendirmeye ilişkin giderler İçişleri Bakanlığının bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. Hak sahibine yapılacak ödemeler ödül komisyonu kararında belirtilen valilikler tarafından gerçekleştirilecek.

  • Ödül verilen kişilerin kimlikleri hiçbir şekilde açıklanmayacak. Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve buna ilişkin iş ve işlemler ile bunların denetimlerinde edinilen bilgiler gizli olacak. Bu gizliliğe riayet etmeyenler hakkında işlem başlatılacak.

Söz konusu yönetmelik ile 31 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçların Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.

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