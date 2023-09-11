|
Gündem

İHH Faslı depremzedeler için seferber oldu: Acil yardım çalışması başlatıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, depremden etkilenen Fas için acil yardım çalışması başlattı. Çalışmaların ilk etabında, 160 aileye gıda paketi, battaniye ve elbise dağıtıldı. Vakıf tarafından ülkeye gönderilen 7 kişilik insani yardım ekibi, insani yardım çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç tespitlerinde de bulunuyor.

17:13 . 11/09/2023 Pazartesi
AA
İHH depremin yaşandığı Fas için acil yardım çalışması başlattı.

İHH depremin yaşandığı Fas için acil yardım çalışması başlattı.

İHH, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan, Fas'taki 7 büyüklüğündeki depremin ardından yardım çalışmaları için harekete geçti.

İlk etapta 160 aileye yardım edildi

Çalışmaların ilk etabında, 160 aileye gıda paketi, battaniye ve elbise dağıtıldı.

Ayrıca, çalışmalar kapsamında bebek maması ve hijyen malzemesi yardımı da yapılıyor.

Yedi kişilik ekip ihtiyaç tespitinde bulunuyor

Vakıf tarafından ülkeye gönderilen 7 kişilik insani yardım ekibi, insani yardım çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç tespitlerinde de bulunuyor.

Yapılacak raporlamalara göre İHH tarafından daha geniş kapsamlı yardım çalışmaları planlanıyor. ​​​​​​​



#İHH
#Fas
#Marakeş
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bakan Şimşek'ten Kredi Kullanımı Sınırlamasına İlişkin Açıklama