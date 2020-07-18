İHL’li şampiyonun hedefi yerli otomobil tasarlamak

20 Haziran 2020’de yapılan LGS sınavının sonuçları açıklandı. Sınavda 42 ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru cevaplandırarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 -500 arasında değiştiği sınavda öğrencilerin yüzde 7,8'i 400-500 aralığında puana sahip oldu.

İmam Hatip’ten 6 Birinci

Birinciler arasında imam hatip ortaokullarından 6 öğrenci bulunuyor.

Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden hafız Yasin Yazıcı, İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Burak Bera Özbay, Kayseri 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ahmet Faruk Yurdakul, Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ali Fuat Erkan, Yenimahalle Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu’ndan Muhammed Enes Ünal ve Bilecik Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokulu’ndan Yunus Emre Yücel bu yılın şampiyonu imam hatiplilerden oldu.





Yasin Yazıcı

Hafız Yasin Mühendis Olacak

Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören Yasin Yazıcı, okumayı 4 yaşında öğrendi, hafızlığı da 11 ay gibi kısa bir sürede tamamladı. LGS’de Türkiye birincisi olan Yazıcı, sonucu gördüğünde emeklerinin karşılığını aldığını için çok mutlu oldu. Liseyi de en iyilerden biri olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okumak istediğini söyleyen Yazıcı,

“Akıl oyunlarını ve kodlamayı seviyorum. Gelecekte mühendis olmayı istiyorum” dedi. Yasin’in babası Üzeyir Yazıcı, “Ben imam hatip mezunuyum. Dedemin yaptığı en büyük iyilik beni imam hatibe göndermesidir. Ben de çocuklarımı bunun için imam hatibe gönderdim” şeklinde konuştu.

GÜNDEM 2020 LGS'de tam puan alan Ali Fuad Erkan mühendis olmak istiyor

Planlı çalışmak başarıyı getirdi

LGS’de tam puan alan öğrencilerden biri de Bilecik Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Yücel. Aldığı sonuç üzerine çok mutlu olduğunu belirten Yunus Emre, “Benim bir çalışma planım vardı. Bir gün önce en azından o gün ne yapacağımı biliyordum.

Yunus Emre Yücel LGS birincisi oldu.

Molalarımı kendim belirliyordum. Plan yapmak ve plana sadık kalmak başarıyı getirdi” dedi. Annesi Meryem Yücel de, “Bu sonuç beklediğimiz bir şeydi. Rabbim çalışanlara karşılığını veriyor. Ben de ona hem rahat bir ortam sağlayarak hem de moral vererek katkıda bulunmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Elektronik Mühendisliğine Merak Duyuyorum

İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Burak Bera Özbay ise tam puan alacağını tahmin etti.

Burak Bera Özbay

Burak Bera “Sonucu görünce içim içime sığmadı, çığlık atmak istedim. İlk babamla ve annemle paylaştım. Sonra dedemi aradım. Okuldan da beni tebrik etmek üzere aradılar” sözleriyle duygularını getirdi.

Disiplinli ve düzenli çalıştığı için bu sonucu aldığını düşünen Burak Bera, gelecekte çok merak duyduğu elektrik elektronik mühendisliği üzerine eğitim almak istiyor. Okul müdürü Hüseyin Halıcı ise, eğitimde temelin ortaokulda verildiğini, bu yüzden ortaokul eğitimini önemsediğini belirtti.

Halıcı, “5. Sınıftan 12. sınıfa kadar daha geniş çapta projeler üretebiliyor, bütünlüklü çalışabiliyoruz. Örneğin kodlama eğitimlerini 5. sınıfta başlıyoruz, 11’de bitiriyoruz” dedi.

GÜNDEM YKS'de büyük başarı: İlk binde 103 imam hatipli

30 yıl Sonra Babasının Okuluna Gidecek

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ali Fuad Erkan da LGS’de 500 tam puan alan öğrenciler arasında. Başarısını ekranda görünce çok mutlu olduğunu belirten Ali Fuad, her gün ortalama 140 soru çözerek sınava hazırlandı.

Ali Fuad Erkan

Eğitim hayatına yazılım veya uçak mühendisliği üzerine devam etmek isteyen Ali Fuad, sınava çalışırken alamadığı tekvando eğitimlerine de yeniden başlamayı düşünüyor. Oğlu Ali Fuad’ın lisede Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitimine devam edeceğini belirten baba Nevzat Erkan ise,

“Ben de bu okuldan mezunum. Hem imam hatipteki hocalarım hem de Ünalan’daki yurt hocalarım 30 yıl önce bize sahip çıktı. Gönül dostlarımız oldu” değerlendirmesini yaptı. Okul müdürü İbrahim Şimşek de, “Sınava giren 48 öğrencimizden 11’i yüzde 5’lik dilimde yer aldı. Bu başarı, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimizin ortak çalışmasının ürünü. Hepsine teşekkür ederim” dedi.

At Yarışına Hazırlanır Gibi Hazırlanmadım

Kayseri 50’nci Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ahmet Faruk Yurdakul’un hedefi yükseklerde. LGS birincileri arasına adını yazdıran Ahmet Faruk, makine mühendisi veya bilgisayar mühendisi olup ilk yerli telefon ya da arabayı üretmek istediğini söyledi.

REKLAM

Ahmet Faruk Yurdakul

Çalışma yöntemiyle ilgili de önemli bilgiler veren Ahmet Faruk “Sınav sürecinde öncelikle kafama, ailemin beni başarım için değil benim için sevdiğini kazıdım. Stresten uzak kaldım. Kendimi çok yormadım, at yarışına hazırlanır gibi değil hem sıkı hem de serbest çalıştım. Dersten sonra dışarı çıkıp futbol oynadım, mangala ve zeka oyunları oynadım” şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk lise eğitimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde sürdürmeyi planlıyor. Okul müdürü Ahmet Oğuz da LGS’de yüzde 1’e girenler arasında 13 öğrencilerinin bulunduğunu belirterek, “Biz bu sonucu bekliyorduk. Pandemi sürecinde özel okullardan daha ileri bir çalışma yaptık. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz çok özverili çalıştılar” ifadelerini kullandı.

Muhammed Enes Ünal

Kendime de Zaman Ayırdım

Muhammed Enes Ünal, Ankara’dan Yenimahalle Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden şampiyonluğu kazanan bir başka öğrenci.

Sınava çalışırken ailesinin yaptığı programı uyguladığını ama arkadaşları çağırdığında dışarı çıktığını ve kardeşini parka götürdüğünü belirten Muhammed Enes, “Sıkı ders çalıştım ama kendime de zaman ayırdım. Okumayı sevdiğim kitapları okudum. Zamanımı dolu dolu geçirdim” dedi. İlerde bilgisayar mühendisi veya doktor olmak isteyen Enes’in annesi Seher Gülümser Ünal da “Haberi alınca gurur duydum, çok mutlu oldum. Ben öncelikle oğluma güvendim. O da düzenli bir şekilde çalıştı ve bu başarıyı elde etti” dedi.

Okul müdürü Yaşar Keskin de, “Bu başarı imam hatipler adına gurur verici. Devlet okulu olarak Türkiye birincisi çıkarabileceğimizi göstermiş olduk. 50’ye yakın öğrencimiz de yüzde 5’lik dilim içerisinde yer aldı. 15 Temmuz şehidimizin ölüm yıldönümünde onların varisleri olan öğrencilerimizin bize böyle bir mutluluğu yaşattığı için gururluyuz” şeklinde konuştu.