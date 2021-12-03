İhraç edilen Mehmet Sevigen: ​Kılıçdaroğlu CHP’yi 14’üncü katta yönetiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiği için partiden ihraç edilen Mehmet Sevigen, TVNET’de Taha Hüseyin Karagöz’ün hazırladığı “Sert Sorular” programına konuk oldu. Mehmet Sevigen’in hedefinde Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasının ardından 157 Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesinin değiştiğine dikkat çeken Sevigen, şunları söyledi:

Mehmet Sevigen

HEP BAŞARISIZ

“Kemal Bey 12 yılda 10 tane seçime girdi. Atatürk’ten daha fazla süredir görev yapacak neredeyse. 14 yıldır genel başkan. Hep başarısız, geliyor seçiliyor ve MYK değişiyor. Seçilmiş insanları alıyor, kapı önüne koyuyor, dışarıdan gelen ve nereden geldiği belli olmayan insanlarla partiyi yönetiyor. 14. katta yönetiyor partiyi” dedi.

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ATATÜRK DİYEMİYORLAR

Ermenilere soykırım yapıldığını öne süren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Yunanistan ile yaşanan gerilimde Türkiye’yi işgalci olarak nitelendiren Ünal Çeviköz gibi isimlere de tepki gösteren Mehmet Sevigen, “Canan Hanım, Ermeni soykırımına ilişkin ciddi bir açıklama yaptı. Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladı. Biz profesörleri getirerek konferanslar yaptırdık bu konuda. Bayraktarlığını yaptık. Atatürk diyemiyorlardı, ‘Mustafa Kemal’in askerlerine’ karşı geliyordu. Biz bunları eleştiriyoruz. Dünya başımızda, ambargo için çaba sarf ediyorlar. Böyle bir ortamda İstanbul İl Başkanı bunu nasıl söyler?” ifadelerini kullandı.

OYNAT 05:31 CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen: CHP Dallas gibi bir parti oldu kimin eli kimin cebinde belli değil Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen, TVNET canlı yayınında, yaşananlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ermenilere soykırım yapıldığını öne süren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Yunanistan ile yaşanan gerilimde Türkiye'yi işgalci olarak nitelendiren Ünal Çeviköz gibi isimlere de tepki gösteren Sevigen, 'Chp'nin ne olduğu belli değil Dallas gibi bir parti olduk. Kimin eli, kimin cebinde belli değil.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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ÇİLE ÇEKEN CHP’LİLER VAR

Mehmet Sevigen sözlerine şöyle devam etti: “Ünal Çeviköz kurultayda çizgi yemesine rağmen genel başkan yardımcısı oldu. Tuncay Özkan da kurultayda çizgi yedi onu da genel başkan yardımcısı yaptı. Seçimle gelen insanları dışarı atıyor ve dışarıdan gelen ekiple yönetiyor. İki üç tane danışmanı var FETÖ olayından dolayı hapiste yatıyor. Fatih Gürsul mesela. Onu Elazığ’dan milletvekili adayı bile gösterdi. O kadar çile çeken CHP’li var.”

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Kimin eli kimin cebinde belli değil

Yaşananlardan sonra son olarak kendisine bir yazı geldiğini ve disipline sevk edildiğini söyleyen Mehmet Sevigen, “Genel başkanı neden eleştiriyorsun diye beni uyardılar. Atatürk’e ‘kefere’ diyen Mehmet Bekaroğlu partide görev yapıyor. Cihangir İslam törenle karşılanıyor. ‘Anıtkabir’e nasıl masraf ediyorsunuz?’ diyen adamı baş köşeye koyduk. PKK’ya terör örgütü diyemeyenler, FETÖ liderine evliya diyenler partide duruyor, biz atılıyoruz. CHP’nin ne olduğu belli değil Dallas gibi bir parti olduk. Kimin eli kimin cebinde belli değil. ‘Bunları engellemeniz gerek’ dedim. Bunu söyledim, ihraç edildim” diye konuştu.

Yılmaz Ateş

Gayri milli politikalara saptılar

CHP’den 2019 yılında ihraç edilen eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiği için ihraç edilen Mehmet Sevigen ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. “Evlatlarını yiyen, gayri milli politikalara sapan, programını çiğneyen bir yönetimle CHP iktidara gelemez” diyen Ateş, Kılıçdaroğlu’nu parti içi demokrasiyi ve programı ihlal ederek tasfiyede bulunmakla suçladı.

İKTİDARA GELEMEZ

Ateş, şunları belirtti: “Asırlık CHP’nin temelleri tahrip edilerek, çaydan toplanan molozlarla onarılmak istenmektedir. Bu onarmak değil, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni içine sindirmeyen, dört bir yandan kuşatmak isteyen dış ve iş birlikçi iç güçlerin tuzağına düşmek veya teslim olmaktır. Emek veren evlatlarını yiyen, Türkiye’nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulusal birliğini savunmada mahcup davranan bir yönetime bu millet güvenmez, iktidara da gelinmez, gelinse de CHP iktidarı olmaz.”

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