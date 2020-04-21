Gündem İhtiyaç sahibi asker ailelerinin destek ödemeleri artırıldı
POLİTİKA

İhtiyaç sahibi asker ailelerinin destek ödemeleri artırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamında yapılan aylık ödeme miktarının, yüzde 45,45 artışla 275 liradan 400 liraya çıkarıldığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Bakan Selçuk, Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı ile Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı'nda alınan artış kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensibiyle Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı'nda aylık ödeme miktarının yüzde 45,45 artışla 275 liradan 400 liraya çıkarıldığını aktaran Selçuk, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamındaki aylık ödeme miktarının da yüzde 50 artırılarak 100 liradan 150 liraya yükseltildiğini kaydetti.

Bakan Selçuk, her iki yardım programının ödemelerinin de 24-28 Nisan'da yapılacağını belirtti.

Programların içeriğine ilişkin olarak ise Selçuk, "Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programından askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, yoksulluk riski ile karşı karşıya bulunan, eşi, anne veya babası faydalanıyor. Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programından da askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen, 18 yaşından küçük çocukları yararlanıyor." ifadelerini kullandı.

2,6 milyon öğrenciye yapılan yardım da artırıldı

Öte yandan Bakan Selçuk, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ailelere, çocuklarını okula göndermeleri şartıyla her ay verilen Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) ile öksüz ve yetim yardımları kapsamındaki ödemelerde de artışa gidildiğini açıklamıştı.

Selçuk, bu desteklerle ilgili, "İlköğretim ile ortaöğretime devam eden 2,6 milyon kız ve erkek çocuklarımıza yaptığımız aylık Şartlı Eğitim Yardımlarını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında artırdık. İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimlerimize yaptığımız yardımlarımızı 100 liradan 150 liraya çıkardık." bilgisini paylaşmıştı.

Abone Ol Google News
Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk canlı yayında açıkladı.
Kaftancıoğlunun röntgencisi!

Kaftancıoğlu'nun
röntgencisi!

Ev fotoğraflayıp 'yine geleceğim' diye tehdit etti
Katliam gibi olabilir

Katliam gibi olabilir

Kamplarda yaşayan mazlumlar koronavirüs tehdidi altında.
Eski fiyat!

Eski fiyat!

​Ramazan öncesi pide fiyatları açıklandı.
Dehşet!

Dehşet!

İstanbul'da tramvay otobüse çarptı
Koronavirüs için hazırlanıyor

Koronavirüs için hazırlanıyor

2. Abdülhamid'in yaptırdığı tarihi hastanede hummalı çalışma.

İlk biz başlattık

İlk biz başlattık

"İnsanların çile çekmesine neden olmadık.”
MB'den faiz kararı öncesi hamle

MB'den faiz kararı öncesi hamle

Yükselişe geçen dolara karşı yeni swap kararı alındı.
E-5 eşkıyası kamerada

E-5 eşkıyası kamerada

​Millet can derdinde magandalar adrenalin peşinde.
İki büyük<br>indirim kapıda

İki büyük
indirim kapıda

Bu gece benzin ve motorin 5 liranın altına inecek.
2021 sonuna<br>kadar askıya alın

2021 sonuna
kadar askıya alın

​Dünya Sağlık Örgütü, UEFA'ya tavsiyede bulundu.
Bahşişler belediyelerden

Bahşişler belediyelerden

​Davulcuların kapı kapı dolaşması yasaklandı.
Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

​Düşük petrol fiyatları birçok gelişmeyi etkileyecek.
Rapor arıyorlar!

Rapor arıyorlar!

Sokağa çıkma yasağını delip hastaneye gidiyorlar.
Bakan Koca<br>açıklama yapacak

Bakan Koca
açıklama yapacak

Koronavirüs ​Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak.
Türkiye haberleri asılsız ve uydurma

Türkiye haberleri asılsız ve uydurma

​Alman gazeteciden ülkesine Türkiye tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.