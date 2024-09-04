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İhtiyaçlar Vakıflar Genel Müdürlüğünden okumak öğrencilerden

Vakıflar Genel Müdürlüğü “Kırtasiye Hayır Çarşısı” ile çocukların Kırtasiye İhtiyaçlarına destek veriyor. Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik yaptığı açıklamada, ''2024- 2025 eğitim öğretim yılının başladığı şu günlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bölge müdürlüklerimizin aracılığı ile öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz'' dedi.

10:17 - 4/09/2024 Çarşamba
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Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü.
Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü.

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kurulan “Kırtasiye Hayır Çarşısı” ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden Sosyal Yardım alan ailelerin ihtiyaçlarına yönelik yardımlaşma kültürü devam ettiriliyor.


Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce okulların açılması ile birlikte ihtiyaç sahibi 300 çocuğun okul çantaları ve kırtasiye malzemelerinin karşılanması hedefleniyor.

“Vakıflar iyiliktir, tebessümdür, çocuklarımızın yüzündeki gülümsemedir”

Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik yaptığı açıklamada, ''2024- 2025 eğitim öğretim yılının başladığı şu günlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bölge müdürlüklerimizin aracılığı ile öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz'' dedi.

Bahçecik ; Vakıflar, çocuklarımızın yüzündeki gülümsemedir, hayata atıldıkları her önemli günlerinde yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Erkekliğe adım attıkları ilk gün olan sünnetlerinden, onları iş hayatına taşıyacak eğitimdeki ilk günlerine kadar ve belki Allah ömür verirse askerliklerine, Gelin kız ve damatlıklarında da yanlarında olmaya gayret edeceğiz. Bugün de Vakıf Eserleri Müzemizin sergi salonunda oluşturduğumuz “Kırtasiye Hayır Çarşısı” ile bizlerden Sosyal yardım alan ailelerimizin çocuklarına “Okul çantaları ve kırtasiye ihtiyaçları bizden okumak sizden” diyerek çocuklarımızın mutluluğunu paylaşıyoruz Dedi.

Kırtasiye Hayır Çarşısından öğrencilere okul çantası, beslenme çantası, suluk ve Abaküsten, flüte, silgiden kalem tıraşa, çizgili defterden, resim defterine, kuru boya, pastel boya, kalem, kalemlik gibi birçok kırtasiye malzemeleri hediye ediliyor.

#Kırtasiye Hayır Çarşısı
#Vakıflar Genel Müdürlüğü
#Öğrenci
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