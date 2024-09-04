İhtiyaçlar Vakıflar Genel Müdürlüğünden okumak öğrencilerden

Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik yaptığı açıklamada, ''2024- 2025 eğitim öğretim yılının başladığı şu günlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bölge müdürlüklerimizin aracılığı ile öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz'' dedi.

Bahçecik ; Vakıflar, çocuklarımızın yüzündeki gülümsemedir, hayata atıldıkları her önemli günlerinde yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Erkekliğe adım attıkları ilk gün olan sünnetlerinden, onları iş hayatına taşıyacak eğitimdeki ilk günlerine kadar ve belki Allah ömür verirse askerliklerine, Gelin kız ve damatlıklarında da yanlarında olmaya gayret edeceğiz. Bugün de Vakıf Eserleri Müzemizin sergi salonunda oluşturduğumuz “Kırtasiye Hayır Çarşısı” ile bizlerden Sosyal yardım alan ailelerimizin çocuklarına “Okul çantaları ve kırtasiye ihtiyaçları bizden okumak sizden” diyerek çocuklarımızın mutluluğunu paylaşıyoruz Dedi.