IKBY yönetimiyle görüşen Bakan Akar: Amacımız PKK sorununu ortadan kaldırmak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmeye ilişkinaçıklama yapan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı. Aramızdaki iş birliğini güçlendirmeli ve terör örgütü PKK karşısında kararlı bir şekilde durmalıyız. Amacımız birlik ve beraberlik içinde terör örgütü PKK sorununu ortadan kaldırıp, komşularımızla huzur içinde yaşamaktır. Bizim Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz yok. Bütün mücadelemiz terör örgütüne ve teröristlere karşı.

IKBY Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise görüşmede Türkiye ile IKBY arasındaki ikili ilişkiler ve bölgede huzur, barış ve istikrarın sağlanması için işbirliğinin geliştirilmesinin vurgulandığı bildirildi.

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