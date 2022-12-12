İki bakanlığın bütçesi kabul edildi: Milletvekilleriyle hatıra fotoğrafı çektirdiler
TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye ile Dışişleri bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri kabul edildi. Bütçe görüşmelerinin ardından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milletvekilleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye ile Dışişleri bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu çalışmalarının ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milletvekilleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.