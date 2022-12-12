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ANKARA

Bakan Çavuşoğlu: PKK'nın Suriye ve Irak'ta barınmasına müsaade etmeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşma yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "PKK'nın Suriye ve Irak'ta barınmasına müsaade etmeyeceğiz, buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kim ne derse desin ne gerekirse onu yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Çavuşoğlu: PKKnın Suriye ve Irakta barınmasına müsaade etmeyeceğiz
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"Küresel sistem yeniden inşa süresine girdi. Barış zamanında krizlere bolluk zamanında darlığa hazırlık yaptık. Zorluklara karşı daha dirençli olduk. Enerji alanında attığımız tarihi adımlar ülkemizi bu zor günlerde merkezi aktörlerden birisi yaptı. Savunma sanayi alanında başarılarımız caydırıcı gücümüzü artırıyor. Birçok ülke bizimle Afrika'da iş birliği yapmak istediğini söyledi. Türkiye'nin Afrika'da önemli bir aktör olduğunun göstergesi olduğu için söylüyorum. Latin Amerika'nın da istikrarına katkı sağlıyoruz.

Bir Avrupalı güç olarak, AB ile ilişkilerimizi de stratejik bir yaklaşımla sürdürmek istiyoruz.

"BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

Hasımlarımız sadece Türkiye'nin terörle uğraşmasını istedi. Biz bu oyuna gelmedik, sadece terörle mücadelede değil birçok küresel konuda uluslararası topluma liderlik ettik. Terörü destekleyen çevreler çabalarını artırıyor. PKK'nın Suriye ve Irak'ta barınmasına müsaade etmeyeceğiz, buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kim ne derse desin ne gerekirse onu yapacağız. Diplomasimiz mücadelemizin haklılığını anlatmaya devam ediyor. Ya 2019 mutabakatının şartlarını yerine getirirsiniz ya da biz gereğini yaparız.

Biz değişmeyen bir politika izlemiyoruz, milletimizin çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Son dönemdeki normalleşme politikalarımızı da bu çerçevede yürüttüğümüzü özellikle söylemek isterim. Biz her zaman sorunları diyalogla çözmekte kararlıyız. Suriye'de bir süredir istihbaratlar aracıyla rejimle görüşüyoruz."

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