İki caddede yıkılmayan bina yok: Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’a giriş yasağı

7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin yıkıma yol açtığı 10 kentteki acı bilanço her geçen gün artıyor. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da can kaybı 4 bin 544'e yükseldi. Yaralı sayısı 26 bin 735, teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti. Yeni Şafak ekibi Kahramanmaraş’taki yıkıma tanık oldu. Şehirde yeni yerleşimler sarsıntıdan ayakta kalmayı başarsa da eski yapılar depreme yenildi. Bu nedenle Trabzon Caddesi ve Azerbaycan Caddesi üzerindeki binaların büyük bir kısmı yıkıldı. Kentte molozlar nedeniyle trafik yer yer kapanmış. Bu nedenle anonslar ve ekipler aracılığıyla vatandaşlar uyarılıyor.

GARDAŞLAR, AZERBAYCAN BULVARI’NDA

Kentteki arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan’dan gelen ekipler de katılıyor. 170 kişilik Azeri ekip, kardeşleri için ter döküyor. İlginç bir tesadüf sonucu olacak ki kardeş kurtarma ekipleri Hayrullah Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda yıkılan binalarda çalışma yürütüyor. Şehir adeta savaş manzarasına sahip. Bu tabloyu gören yerli ve yabancı kurtarma ekipleri geçirdikleri uzun yorucu yolculuğa aldırmaksızın şehre adım atar atmaz hayat kurtarmaya odaklanıyor. Sadece deprem altında ‘ses’ dinlerken mola veriyorlar.

Kahramanmaraş'ta onlarca binanın yıkıldığı Trabzon Caddesi'nin depremden önceki hali.

SİTELERDEN GERİYE İSİMLERİ KALDI

Neredeyse bazı sitelerden sadece adları geriye kalmış. Onlardan biri de 12 katlı 5 bloktan oluşan Pentapark Sitesi. Sitede iki blok yıkılmış. Her bir blokun 44 daireden oluştuğu düşünülürse Kahramanmaraş’ın yaşadığı facia daha iyi anlaşılıyor. Soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar enkaz başlarında bekliyor. Geceyi yaktıkları ateş ile ısınarak geçiriyor.

ENKAZ BAŞINDA ACI BEKLEYİŞ

Merkezde 8 katlı 16 daireli Seda Apartmanı önünde ise umuda bekleyiş dün de sürdü. Aynı Seda Apartmanı gibi 40 yıllık 7 katlı Gülhan Apartmanı da bekleyişin bir başka noktasıydı. Binadan sağ kurtulan Hakkı Bozdağ 5 kişinin canlı çıkarıldığını 6 yaşında çocuk ve hamile bir kadının enkaz altında olduğunu aktardı. Tunaoğlu Apartmanı ise bir başka adres. 7 katlı olan bina deprem sonrasında tek kata inmiş durumda. Kentsel dönüşüme verilen ve hafif hasarlı atlatılan Orhun Sitesi sakinlerinden Metin Özbostan, “Yanımızda 30 yıllık bina yıkıldı, insanlar ters yattı. Böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmedik” diye yaşadıkları korkuyu anlatıyor.

Maraş’ta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

BEŞ DAKİKADA ÇIKABİLDİK

Zarar gören Boğaziçi Mahallesi’nde ise lise son sınıf öğrencisi İkmal Şeyma Şahin, bir başka binada arkadaşlarını kaybettiklerini söyledi. Şahin, “Çok şiddetli bir deprem oldu. Beklemiyorduk. Bitmesini bekledik. Beş dakika içinde çıktık” diyerek deprem anını anlattı.

3 kente giriş yasağı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 48 saat boyunca Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a işi olmayan araçların girmesinin durdurulduğunu söyledi. Dün saat 11.00’de başlayan uygulama 48 saat sürecek. Şehirden ayrılmak isteyenler için ilave araçlar gönderildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da vatandaşlara “Mecbur olmadıkça şehirler arası yolları kullanmama” çağrısı yaptı. Öte yandan deprem nedeniyle zarar gören TAG Otoyolu ulaşıma açıldı. Karayolları’ndan yapılan açıklamada, Gaziantep’e erişimi sağlayan güzergahta trafiğe engel herhangi bir sorun bulunmadığı belirtildi. Hatay ve Malatya havalimanlarında onarım çalışmaları da sürüyor.



