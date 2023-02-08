İki caddede yıkılmayan bina yok: Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’a giriş yasağı

|
Depremin büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş ve Hatay’da savaş alanını andıran görüntüler var.
7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin yıkıma yol açtığı 10 kentteki acı bilanço her geçen gün artıyor. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da can kaybı 4 bin 544'e yükseldi. Yaralı sayısı 26 bin 735, teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti. Yeni Şafak ekibi Kahramanmaraş’taki yıkıma tanık oldu. Şehirde yeni yerleşimler sarsıntıdan ayakta kalmayı başarsa da eski yapılar depreme yenildi. Bu nedenle Trabzon Caddesi ve Azerbaycan Caddesi üzerindeki binaların büyük bir kısmı yıkıldı. Kentte molozlar nedeniyle trafik yer yer kapanmış. Bu nedenle anonslar ve ekipler aracılığıyla vatandaşlar uyarılıyor.
Kentteki arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan’dan gelen ekipler de katılıyor. 170 kişilik Azeri ekip, kardeşleri için ter döküyor. İlginç bir tesadüf sonucu olacak ki kardeş kurtarma ekipleri Hayrullah Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda yıkılan binalarda çalışma yürütüyor. Şehir adeta savaş manzarasına sahip. Bu tabloyu gören yerli ve yabancı kurtarma ekipleri geçirdikleri uzun yorucu yolculuğa aldırmaksızın şehre adım atar atmaz hayat kurtarmaya odaklanıyor. Sadece deprem altında ‘ses’ dinlerken mola veriyorlar.
Merkezde 8 katlı 16 daireli Seda Apartmanı önünde ise umuda bekleyiş dün de sürdü. Aynı Seda Apartmanı gibi 40 yıllık 7 katlı Gülhan Apartmanı da bekleyişin bir başka noktasıydı. Binadan sağ kurtulan Hakkı Bozdağ 5 kişinin canlı çıkarıldığını 6 yaşında çocuk ve hamile bir kadının enkaz altında olduğunu aktardı. Tunaoğlu Apartmanı ise bir başka adres. 7 katlı olan bina deprem sonrasında tek kata inmiş durumda. Kentsel dönüşüme verilen ve hafif hasarlı atlatılan Orhun Sitesi sakinlerinden Metin Özbostan, “Yanımızda 30 yıllık bina yıkıldı, insanlar ters yattı. Böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmedik” diye yaşadıkları korkuyu anlatıyor.
Zarar gören Boğaziçi Mahallesi’nde ise lise son sınıf öğrencisi İkmal Şeyma Şahin, bir başka binada arkadaşlarını kaybettiklerini söyledi. Şahin, “Çok şiddetli bir deprem oldu. Beklemiyorduk. Bitmesini bekledik. Beş dakika içinde çıktık” diyerek deprem anını anlattı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 48 saat boyunca Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a işi olmayan araçların girmesinin durdurulduğunu söyledi. Dün saat 11.00’de başlayan uygulama 48 saat sürecek. Şehirden ayrılmak isteyenler için ilave araçlar gönderildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da vatandaşlara “Mecbur olmadıkça şehirler arası yolları kullanmama” çağrısı yaptı. Öte yandan deprem nedeniyle zarar gören TAG Otoyolu ulaşıma açıldı. Karayolları’ndan yapılan açıklamada, Gaziantep’e erişimi sağlayan güzergahta trafiğe engel herhangi bir sorun bulunmadığı belirtildi. Hatay ve Malatya havalimanlarında onarım çalışmaları da sürüyor.