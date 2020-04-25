Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem 3 bin TL cezadan kaçtılar 10 bin TL ceza yediler
ANTALYA

İki genç ceza yememek için ortalığı birbirine kattı

3 bin TL cezadan kaçtılar 10 bin TL ceza yediler

Antalya’da sokağa kısıtlamasında otomobilleriyle dışarı çıkan ve ceza yememek için polisin ‘dur’ ihtarına uymayan iki genç kovalamaca sonucu yakalandı. İki genç hem gözaltına alındı hem de kişi başı 10 bin TL ceza yedi.

Haber Merkezi İHA
Araçtan indirilen Ali Uysal ve Alihan Yüksel, yere yatırılıp ters kelepçelendi.
Araçtan indirilen Ali Uysal ve Alihan Yüksel, yere yatırılıp ters kelepçelendi.

Antalya'da yeni tip Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, Ali Uysal ve Alihan Yüksel 07 NEV 55 plakalı otomobille dışarı çıktı.

Serik’teki uygulama noktalarında polisin ‘dur’ ihtarın uymayan gençler kent merkezine doğru yöneldi. Aksu’daki polislerinde ihtarına uymayan iki genç, otomobili Isparta yoluna doğru sürdü. Polisleri peşine takan gençler, Kurşunlu Şelalesi’ne doğru yöneldi.

  • Şelale yolundan geri dönen gençler son sürat ters yönde havalimanı yönüne doğru ilerlemeye başladı. Bir süre ters yönde ilerleyen aracı ekipler kovalamaca sonucu yakaladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Araçtan indirilen Ali Uysal ve Alihan Yüksel, yere yatırılıp ters kelepçelendi. Araçta ve gençlerin üzerilerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gözaltına alınan gençlerden Alihan Yüksel ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Ekipler, Ali Uysal’ı da yanına alarak otomobili polis merkezindeki otoparka çekti.

Ali Uysal ve Alihan Yüksel, yere yatırılıp ters kelepçelendi

''CEZA YİYİP İŞİMİZE BAKACAKTIK''

Büyük korku yaşayan Ali Uysal,” Dedim o kadar arkadaşıma yapma diye, onu götürün. Değer mi abi değer mi, kaçma yapma diyorum. El frenini çekmeye çalıştım olmadı. Ne olacaktı 3 bin lirayı yiyip gidip işimize bakacaktık. Serik’te de ceza yemeyelim diye durmadık” dedi.

Kişi başı 10 bin liraya yakın cezai işlem uygulandı.

KİŞİ BAŞI 10 BİN TL CEZA!

İki gence, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150’şer liranın yanı sıra, dur ihtarına uymama, polise mukavemet, ters yönde gitmek ve diğer konulardan yaklaşık kişi başı 10 bin liraya yakın cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

İki genç ceza yememek için ortalığı birbirine kattı
FOTOĞRAF 10
Title
Edinilen bilgiye göre, yeni tip Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, Ali Uysal ve Alihan Yüksel 07 NEV 55 plakalı otomobille dışarı çıktı.
Title
Serik’teki uygulama noktalarında polisin ‘dur’ ihtarın uymayan gençler kent merkezine doğru yöneldi.
Title
Aksu’daki polislerinde ihtarına uymayan iki genç, otomobili Isparta yoluna doğru sürdü.
Title
Polisleri peşine takan gençler, Kurşunlu Şelalesi’ne doğru yöneldi. Şelale yolundan geri dönen gençler son sürat ters yönde havalimanı yönüne doğru ilerlemeye başladı.
Title
Bir süre ters yönde ilerleyen aracı ekipler kovalamaca sonucu yakaladı. Araçtan indirilen Ali Uysal ve Alihan Yüksel, yere yatırılıp ters kelepçelendi.
Title
Araçta ve gençlerin üzerilerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gözaltına alınan gençlerden Alihan Yüksel ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Ekipler, Ali Uysal’ı da yanına alarak otomobili polis merkezindeki otoparka çekti.
Title
Büyük korku yaşayan Ali Uysal,” Dedim o kadar arkadaşıma yapma diye, onu götürün. Değer mi abi değer mi, kaçma yapma diyorum. El frenini çekmeye çalıştım olmadı. Ne olacaktı 3 bin lirayı yiyip gidip işimize bakacaktık. Serik’te de ceza yemeyelim diye durmadık” dedi.
Title
İki gence, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150’şer liranın yanı sıra, dur ihtarına uymama, polise mukavemet, ters yönde gitmek ve diğer konulardan yaklaşık kişi başı 10 bin liraya yakın cezai işlem uygulanacağı belirtildi.
Title
İki gence, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150’şer liranın yanı sıra, dur ihtarına uymama, polise mukavemet, ters yönde gitmek ve diğer konulardan yaklaşık kişi başı 10 bin liraya yakın cezai işlem uygulanacağı belirtildi.
Title
İki gence, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150’şer liranın yanı sıra, dur ihtarına uymama, polise mukavemet, ters yönde gitmek ve diğer konulardan yaklaşık kişi başı 10 bin liraya yakın cezai işlem uygulanacağı belirtildi.
İki genç ceza yememek için ortalığı birbirine kattı
Antalya'da sokağa kısıtlamasında otomobilleriyle dışarı çıkan ve ceza yememek için polisin 'dur' ihtarına uymayan iki genç kaçamadı. Şehirlerarası yolda ters yöne giren iki genç, kovalamaca sonucu yakalandı. İki genç hem gözaltına alındı hem de 3 bin 150'şer lira ceza yedi.


Abone Ol Google News
İsyan ettiren muamele!

İsyan ettiren muamele!

​İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan Türk eve gönderildi.
Çatı ve duvarları ortaya çıktı

Çatı ve duvarları ortaya çıktı

​45 gün denilmişti bir aydan önce tamamlanacak.
Türkiyeyalnız bırakmadı

Türkiye
yalnız bırakmadı

Bugüne kadar 60 bin vatandaşını getirdi.
Halk<br>sokağa döküldü

Halk
sokağa döküldü

​Koronavirüs protestosunda çok sayıda gözaltı.
10 bin TL<br>ceza yediler

10 bin TL
ceza yediler

​İki genç ceza yememek için ortalığı birbirine kattı.
Türkiye'yi umutlandıran düşüş

Türkiye'yi umutlandıran düşüş

​Yeni vaka sayısı 20 gün sonra 3 binin altında.
İyi haberi verdi

İyi haberi verdi

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
İki yüz bini geçti

İki yüz bini geçti

​Dünya genelindeki bilanço ağırlaşıyor.
Koronayı<br>10 günde yendi

Koronayı
10 günde yendi

​90 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu oldu.
Pide kuyruğu!

Pide kuyruğu!

​Sosyal mesafeye uyarak sıraya girdiler.
Ünlü dağda<br>Türk bayrağı

Ünlü dağda
Türk bayrağı

Koronayla mücadelede Türkiye'ye anlamlı destek.
ABD'den getirildiler

ABD'den getirildiler

​7'si çocuk 346 Türk vatandaşı karantinaya alındı.
Dört gün<br>dayanabildi

Dört gün
dayanabildi

Kayıp ilanı vermişti karakola gidip itiraf etti.
11 Mayıs'tan itibaren...

11 Mayıs'tan itibaren...

AVM'lerin açılışına ilişkin açıklama geldi.
Test yapılmadı<br>hayatını kaybetti

Test yapılmadı
hayatını kaybetti

​ABD'li doktorun dört kez reddedildiği ortaya çıktı.
Tarih verdi

Tarih verdi

​Bilim Kurulu üyesi, rakamların ümit verici olduğunu söyledi.
48 aya çıkarıldı

48 aya çıkarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.