3 bin TL cezadan kaçtılar 10 bin TL ceza yediler

Antalya'da yeni tip Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, Ali Uysal ve Alihan Yüksel 07 NEV 55 plakalı otomobille dışarı çıktı.

Serik’teki uygulama noktalarında polisin ‘dur’ ihtarın uymayan gençler kent merkezine doğru yöneldi. Aksu’daki polislerinde ihtarına uymayan iki genç, otomobili Isparta yoluna doğru sürdü. Polisleri peşine takan gençler, Kurşunlu Şelalesi’ne doğru yöneldi.



Şelale yolundan geri dönen gençler son sürat ters yönde havalimanı yönüne doğru ilerlemeye başladı. Bir süre ters yönde ilerleyen aracı ekipler kovalamaca sonucu yakaladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Araçtan indirilen Ali Uysal ve Alihan Yüksel, yere yatırılıp ters kelepçelendi. Araçta ve gençlerin üzerilerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gözaltına alınan gençlerden Alihan Yüksel ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Ekipler, Ali Uysal’ı da yanına alarak otomobili polis merkezindeki otoparka çekti.

Ali Uysal ve Alihan Yüksel, yere yatırılıp ters kelepçelendi

''CEZA YİYİP İŞİMİZE BAKACAKTIK''

Büyük korku yaşayan Ali Uysal,” Dedim o kadar arkadaşıma yapma diye, onu götürün. Değer mi abi değer mi, kaçma yapma diyorum. El frenini çekmeye çalıştım olmadı. Ne olacaktı 3 bin lirayı yiyip gidip işimize bakacaktık. Serik’te de ceza yemeyelim diye durmadık” dedi.

Kişi başı 10 bin liraya yakın cezai işlem uygulandı.

KİŞİ BAŞI 10 BİN TL CEZA!

İki gence, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150’şer liranın yanı sıra, dur ihtarına uymama, polise mukavemet, ters yönde gitmek ve diğer konulardan yaklaşık kişi başı 10 bin liraya yakın cezai işlem uygulanacağı belirtildi.