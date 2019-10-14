Gündem İki gün önce çalışmaya başladığı inşaatta 5inci kattan düşerek hayatını kaybetti
3. SAYFA İSTANBUL

İki gün önce çalışmaya başladığı inşaatta 5’inci kattan düşerek hayatını kaybetti

Esenyurt’ta iki gün önce çalışmaya başladığı bir bina inşaatının 5’inci katından düşen işçi hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşları şoka girerken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Merkezi IHA
H.G.'nin iş arkadaşları olayın şokunu uzun süre atlatamadı.
H.G.'nin iş arkadaşları olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü İstanbul'un Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi’nde yapımı devam eden 5 katlı bir binada meydana gelen olayda inşaatın 5’inci katında çalışan H.G. (39), dengesini kaybedip, düştü. Yaklaşık 25 metre yükseklikten yere çakılan H.G. ağır yaralandı. İş arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri alarak, H.G.’nin çalışma arkadaşlarının ifadelerine başvurdu.

İHA
Olay yerine gelen ekipler H.G'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İki gün önce işe başlamış

39 yaşındaki H.G.’nin inşaattan düşerek hayatını kaybetmesi çalışma arkadaşlarını hüzne boğdu. Kaldırıma oturan işçiler uzun süre yerlerinden kalkamadı. 5’inci kattan düşerek hayatını kaybeden H.G.’nin ise iki gün önce inşaatta işe başladığını öğrenildi. Polis, H.G.’nin ölümüyle ilgili tahkikat başlattı.

İHA
İnşaattan düşerek yaşamını yitiren H.G.

İHA
H.G'nin hayatını kaybettiği inşaat alanı
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