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İki ilden umutlandıran haber: 16 saat sonra enkazdan çıkarıldılar

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremden 16 saat sonra Diyarbakır'da ve Kahramanmaraş'taki enkazlardan iki kadın çıkarıldı.

21:55 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
16 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldılar.

16 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldılar.


Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.


  • Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından, yaklaşık 16 saat sonra Zozan Karakoyun kurtarıldı. Yaralı olarak enkazdan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİR GÜZEL HABER DE KAHRAMANMARAŞ'TAN

Kahramanmaraş'ta, 17 yaşındaki Hülya İrem İster ilk depremden 16 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

İster'in ablası İlayda Polat da 4 saat önce aynı enkazdan sağ çıkarılmıştı.




#Kahramanmaraş
#Deprem
#Enkaz
#Diyarbakır
31 dakika önce
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İki ilden umutlandıran haber: 16 saat sonra enkazdan çıkarıldılar
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