İki ilden umutlandıran haber: 16 saat sonra enkazdan çıkarıldılar

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16 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldılar.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.
Kahramanmaraş'ta, 17 yaşındaki Hülya İrem İster ilk depremden 16 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.
İster'in ablası İlayda Polat da 4 saat önce aynı enkazdan sağ çıkarılmıştı.