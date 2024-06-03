Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho için dün Ülker Stadı'nda imza töreni düzenlendi.
Törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.
Mourinho, Koç'un yanında eli cebinde
Mourinho, Koç ile beraber geldiği stadyuma elleri cebinde çıktı.
Atılan imza sırasında da benzer görüntü veren Portekizli teknik adam, taraftarları selamlayarak stadyumdan ayrıldı.
İki kare iki Ali Koç
Verilen görüntü, Koç'un geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında verdiği görüntüyü akıllara getirdi.
Hatırlanacağı gibi Koç, Yunanistan'da kaza geçiren Sabancı çiftini hastanede ziyarete giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında ellerini cebine atmış, bu tavrı tepkiyle karşılanmıştı.
Koç, 'saygısızlık yaptığı' eleştirilerine verdiği yanıtta, "Tamamen anlık bir olay. Bilinçli bir şekilde ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bile bile saygısızlık yapmam" demişti.