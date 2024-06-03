Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho için dün Ülker Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

Hatırlanacağı gibi Koç, Yunanistan'da kaza geçiren Sabancı çiftini hastanede ziyarete giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında ellerini cebine atmış, bu tavrı tepkiyle karşılanmıştı.

Koç, 'saygısızlık yaptığı' eleştirilerine verdiği yanıtta, "Tamamen anlık bir olay. Bilinçli bir şekilde ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bile bile saygısızlık yapmam" demişti.