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İki kare iki Ali Koç

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu futbol takımının başına getirdi. Mourinho için düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı. Portekizli teknik adamın Koç ile sahneye çıktığı sırada ellerini cebine atarak yürümesi dikkat çekti. Hatırlanacağı gibi Koç, geçtiğimiz yıl Yunanistan'da kaza geçiren Sabancı çiftini hastanede ziyarete giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında ellerini cebine atmış, bu tavrı tepkiyle karşılanmıştı.

23:35 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:58 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Jose Mourinho'nun yanındaki iki farklı görüntüsü tartışmalara neden oldu.
Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Jose Mourinho'nun yanındaki iki farklı görüntüsü tartışmalara neden oldu.

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho için dün Ülker Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

Törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.

Mourinho, Koç'un yanında eli cebinde

Mourinho, Koç ile beraber geldiği stadyuma elleri cebinde çıktı.

Atılan imza sırasında da benzer görüntü veren Portekizli teknik adam, taraftarları selamlayarak stadyumdan ayrıldı.

İki kare iki Ali Koç

Verilen görüntü, Koç'un geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında verdiği görüntüyü akıllara getirdi.

Hatırlanacağı gibi Koç, Yunanistan'da kaza geçiren Sabancı çiftini hastanede ziyarete giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında ellerini cebine atmış, bu tavrı tepkiyle karşılanmıştı.

Koç, 'saygısızlık yaptığı' eleştirilerine verdiği yanıtta, "Tamamen anlık bir olay. Bilinçli bir şekilde ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bile bile saygısızlık yapmam" demişti.



#Ali Koç
#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Recep Tayyip Erdoğan
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