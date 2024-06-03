Jose Mourinho Samandıra'yı ziyaret etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Mourinho'nun ilk görüntülerine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho getirildi.
Sarı-lacivertliler, tecrübeli çalıştırıcı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Dün gerçekleşen imza törenin ardından Jose Mourinho soluğu Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde aldı.
Jose Mourinho'ya sportif direktör Mario Branco eşlik etti.
İşte Mourinho'nun tesislerdeki ilk görüntüleri;
Portekizli teknik adam, önce FenerLAB, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı.
Mourinho, tesisleri beğendiğini ve birkaç dokunuş ile daha iyi olacağını bildirdi.