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Spor

Jose Mourinho Samandıra'yı ziyaret etti

12:53 - 3/06/2024 Monday
Güncelleme: 12:53 - 3/06/2024 Monday
Yeni Şafak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Mourinho'nun ilk görüntülerine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho getirildi.

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Sarı-lacivertliler, tecrübeli çalıştırıcı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Dün gerçekleşen imza törenin ardından Jose Mourinho soluğu Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde aldı.

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Jose Mourinho'ya sportif direktör Mario Branco eşlik etti.

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İşte Mourinho'nun tesislerdeki ilk görüntüleri;

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Portekizli teknik adam, önce FenerLAB, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı.

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Mourinho, tesisleri beğendiğini ve birkaç dokunuş ile daha iyi olacağını bildirdi.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Futbol
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