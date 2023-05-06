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İki yolcu otobüsünde 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Düzce'de yolcu otobüsünde yapılan aramada 25 kilo 248 gram metamfetamin ele geçirilirken, Şanlıurfa'da da yolcu otobüsünde 16 kilo 100 gram esrar bulundu.

10:42 . 6/05/2023 Cumartesi
DHA
Yolcu otobüsünde 25 kilo metamfetamin ele geçirildi

Yolcu otobüsünde 25 kilo metamfetamin ele geçirildi

Düzce'de yolcu otobüsünde yapılan aramada 25 kilo 248 gram metamfetamin ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda mola için duran otobüste seyahat eden 2 yolcunun şüphe üzerine valizlerinde arama yaptı. Aramada, 6 parça halinde 25 kilo 248 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, B.K. ve C.M. gözaltına alındı.


Şanlıurfa'da da yolcu otobüsünde 16 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent girişinde bir yolcu otobüsü durduruldu.


Ekipler, araçta yaptıkları aramada iki valizde 16 kilo 100 gram esrar buldu.


Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.






#Düzce
#Şanlıurfa
#Uyuşturucu operasyonu
2 saat önce
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