İstanbul'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: Dört şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Yunus Emre Camii'nde Cuma namazı çıkışında vatandaşlara seslendi. Soylu, “Bunlar 15 Temmuz darbesini yapmaya çalıştılar mı? Darbenin talimatını kim verdi? Amerika. Kim yapmaya çalıştı? FETÖ. Ben bunu söyledim diye, Amerika beni iki defa istenmeyen adam ilan etti. Bir de Amerika'da mal varlığım varmış gibi Amerika'da mal varlığıma el koydu. Ben de dedim ki 'Benim Amerika'da mal varlığım yok ki, benim Amerika'da bir tane malım var. O da FETÖ. Onu da Türkiye'ye getirteceğiz, inşallah" dedi.