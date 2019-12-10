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ANTALYA

İkiye bölünüp paramparça olan araçtan sağ kurtuldu

Antalya'da çarpışma sonucu ikiye ayrılan otomobilin yola savrulan sürücüsü Ümit Pamukçu, hafif yaralandı. Ağustos ayında meydana gelen kazadaki mucize kurtuluşun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Antalya'daki mucize kurtuluşun görüntüleri
Antalya'daki mucize kurtuluşun görüntüleri

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 23. Cadde'deki kaza, 15 Ağustos'ta saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Uncalı'dan Akdeniz Üniversitesi yönüne giden Nurullah Akar yönetimindeki 34 ZB 507 plakalı otomobil, kavşakta Ümit Pamukçu'nun kullandığı 07 RP 330 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yapan otomobil ikiye bölündü
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Kaza yapan otomobil ikiye bölündü
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde geçen ağustos ayında çarpışma sonucu ikiye ayrılan otomobilin yola savrulan sürücüsü Ümit Pamukçu, hafif yaralandı. Mucize kurtuluşun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

  • Pamukçu'nun otomobili, çarpışmanın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü. Otomobilin arka kısmı 100 metre sürüklenerek bir market zincirinin klimalarına çarparak durdu. Ön kısmı ise yol ortasında spin attıktan sonra döndü. Bu sırada direksiyondaki Ümit Pamukçu da yola savruldu. Diğer otomobil ise yan yattı. Kazada sürücüler Ümit Pamukçu ve Nurullah Akar ile Akar'ın aracındaki Hakan Arslan ve Dilek Gürbey hafif yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

DHA
Antalya'daki mucize kurtuluşun görüntüleri

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ümit Pamukçu'nun ikiye bölünen ve yüzlerce metre sürüklenen araçtan hafif yaralı kurtulduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ümit Pamukçu'nun kullandığı otomobile, Nurullah Akar'ın kullandığı otomobilin tam ortadan çapma anı yer alıyor. Çapmanın şiddetiyle Pamukçu'nun otomobili ikiye bölünürken, otomobilin arka tarafı savrulup kamera kadrajından çıkıyor, ön kısmı ise çevresinde bir tur döndükten sonra duruyor. Bu sırada sürücü Pamukçu ise yola savruluyor.

Görüntülerde, bir süre olduğu yerde oturan Pamukçu'nun ayağa kalkıp yürüdüğü görülüyor.

DHA
Antalya'daki mucize kurtuluşun görüntüleri

DHA
Antalya'daki mucize kurtuluşun görüntüleri

DHA
Antalya'daki mucize kurtuluşun görüntüleri

DHA
Antalya'daki mucize kurtuluşun görüntüleri

DHA
Antalya'daki mucize kurtuluşun görüntüleri

DHA
Antalya'daki mucize kurtuluşun görüntüleri

DHA
Antalya'daki mucize kurtuluşun görüntüleri

DHA
Antalya'daki mucize kurtuluşun görüntüleri
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