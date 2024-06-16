İkiyüzlülük utanç verici düzeyde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dileğim ve temennim, bayram günleri münasebetiyle herkesin bir vicdan muhasebesi yapması, dürüst ve samimi şekilde gündemdeki meseleleri ele almaları, sabır ve tahammül eşiklerimizi zorlama yanlışından derhal dönmeleridir" ifadesini kullandı. Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, toplumsal ve siyasal istikrarı tahkim ve takviye edecek ekonomik toparlanma ve serpilme döneminin de ufukta görüldüğüne işaret etti.
GAYRETLERİ BOŞUNA
Bahçeli, şöyle devam etti: "Bu nedenle ülkemizde anormal hiçbir şey yoktur, hatta normalleşme safsatalarıyla milletimizin sinir uçlarını tahriş edecek gizli gündem teşrifatçılarına ikna olacak ve itibar edecek de olmayacaktır. Gerçekleri çarpıtarak, fason teklifleri sıcak tutarak, fiyaskoya dönmüş anlayışlarını münafık taktiklerle kapatmaya çalışarak kendilerine siyasi nefes borusu açmaya heveslenenlerin gayeleri boş, gayretleri boşunadır.”
BEDELİNİ ÖDEYECEKLER
Kardeşliğin veya barışmanın tek yanlı olmasının akıl dışılık olduğunu belirten Bahçeli, “Fitne/fesat kışkırtıcılığı yaparak kutlu davamızı, fedakarlık ve iman numunesi camiamızı Türk düşmanlarının siparişiyle sorgulamaya, yargılamaya ve terörize etmeye kalkanlar Allah'ın şahitliğinde ifade ediyorum ki bedelini adalet ve millet nezdinde çok ağır ödeyeceklerdir” dedi.