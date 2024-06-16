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İkiyüzlülük utanç verici düzeyde

MHP lideri Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında bir yandan ‘normalleşme’ derken diğer taraftan kutuplaştıran CHP’lilere tepki gösterdi: Bir yanda yumuşaklık pozu veren, diğer yanda meşrep ve müktesebatında taşıdıkları nefret ve öfkeyi sağanak halinde yağdıran siyasi hasis ve hırçın zihniyetlerin ikiyüzlülüğü bugünlerde utanç verici düzeylerdedir. Kutuplaşmayı törpülemek yerine kurnazca tahrik edenler elbette milletimizin gözünden ve gönlünden kaçamayacak aciz ve acıklı durumdadır.

04:00 - 16/06/2024 Pazar
Güncelleme: 02:20 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli.
Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dileğim ve temennim, bayram günleri münasebetiyle herkesin bir vicdan muhasebesi yapması, dürüst ve samimi şekilde gündemdeki meseleleri ele almaları, sabır ve tahammül eşiklerimizi zorlama yanlışından derhal dönmeleridir" ifadesini kullandı. Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, toplumsal ve siyasal istikrarı tahkim ve takviye edecek ekonomik toparlanma ve serpilme döneminin de ufukta görüldüğüne işaret etti.

GAYRETLERİ BOŞUNA

Bahçeli, şöyle devam etti: "Bu nedenle ülkemizde anormal hiçbir şey yoktur, hatta normalleşme safsatalarıyla milletimizin sinir uçlarını tahriş edecek gizli gündem teşrifatçılarına ikna olacak ve itibar edecek de olmayacaktır. Gerçekleri çarpıtarak, fason teklifleri sıcak tutarak, fiyaskoya dönmüş anlayışlarını münafık taktiklerle kapatmaya çalışarak kendilerine siyasi nefes borusu açmaya heveslenenlerin gayeleri boş, gayretleri boşunadır.”

BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Kardeşliğin veya barışmanın tek yanlı olmasının akıl dışılık olduğunu belirten Bahçeli, “Fitne/fesat kışkırtıcılığı yaparak kutlu davamızı, fedakarlık ve iman numunesi camiamızı Türk düşmanlarının siparişiyle sorgulamaya, yargılamaya ve terörize etmeye kalkanlar Allah'ın şahitliğinde ifade ediyorum ki bedelini adalet ve millet nezdinde çok ağır ödeyeceklerdir” dedi.


Bahçeli: Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı kesinlikle yalnız bırakmayacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında, “AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir.” dedi. MHP lideri, "Cumhur İttifakı’na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM’de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalınız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir." ifadelerini kullandı.


#Devlet Bahçeli
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