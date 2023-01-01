İktidara gelince SİHA’lara dokunacak: HDP'nin masadaki truva atı Ali Babacan

Savunma sanayiindeki yatırımları eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın değişmesi durumunda SİHA’lara dokunacakları tehdidinde bulundu. Fox TV'deki Çalar Saat programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, “Şimdi seçim yaklaşıyor ve hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu proje de öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii, doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz açıkça söylüyorum. Eğer rekabetten korkuyorlarsa korksunlar” dedi.