İktidara gelince SİHA’lara dokunacak: HDP'nin masadaki truva atı Ali Babacan

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
Savunma sanayiindeki yatırımları eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın değişmesi durumunda SİHA’lara dokunacakları tehdidinde bulundu. Fox TV'deki Çalar Saat programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, “Şimdi seçim yaklaşıyor ve hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu proje de öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii, doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz açıkça söylüyorum. Eğer rekabetten korkuyorlarsa korksunlar” dedi.
Baykar'ı hedef alan Ali Babacan'a cevap veren Selçuk Bayraktar, “Yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız” dedi. Sosyal medyadan açıklama yapan Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar ise, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!" ifadelerini kullandı.