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İktidara gelince SİHA’lara dokunacak: HDP'nin masadaki truva atı Ali Babacan
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bayraktar SİHA’ları hedef almaya devam etti. Fox TV yayınına katılan Babacan, “Bu proje öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz. Kusura bakmayın dokunacağız tabii” dedi. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, “Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!” diyerek Babacan’a tepki gösterdi.
3:45 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

Savunma sanayiindeki yatırımları eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın değişmesi durumunda SİHA’lara dokunacakları tehdidinde bulundu. Fox TV'deki Çalar Saat programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, “Şimdi seçim yaklaşıyor ve hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu proje de öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii, doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz açıkça söylüyorum. Eğer rekabetten korkuyorlarsa korksunlar” dedi.

BABACAN HDP'NİN TRUVA ATI

  • AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Babacan’ın sözlerine tepki gösterdi. Aydemir, Altılı Masa'nın, karman çorman bir yapı olduğunu ifade ederek, "İçlerinde HDP'nin Truva Atı Ali Babacan." dedi.

Bayraktar’dan Babacan’a sert tepki

Baykar'ı hedef alan Ali Babacan'a cevap veren Selçuk Bayraktar, “Yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız” dedi. Sosyal medyadan açıklama yapan Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar ise, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!" ifadelerini kullandı.


Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Bize iftira atan şahıs bir gün kapımızı çalmadı
Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Bize iftira atan şahıs bir gün kapımızı çalmadı

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'ı hedef alan açıklamalarına ilişkin konuştu. "Bize iftira atan şahıs bir gün kapımızı çalıp sormadı." diyen Bayraktar, "Nakit hibe ne almışız? Bu iftiraları beklemezdik." ifadelerini kullandı. Baykar'ın devlet desteği sayesinde büyüdüğü iddialarına da tepki gösteren Bayraktar, "Selçuk Bey, 2016'da damat oldu. Biz zaten 2016'da Bayraktar TB-2'yi teslim etmiş bir firmaydık. Devlet bankalarından hiçbir zaman kredi kullanmadık. Biz iş yaptığımız devlet kurumlarından en ufak ar-ge desteği almadık. Nakit hibe kullanmadık. 2022 yılında Baykar'ın imzaladığı sözleşmelerin yüzde 93'ü ihracattan." diye konuştu.

#Ali Babacan
#Deva Partisi
#SİHA
#Selçuk Bayraktar
#HDP
1 saat önce
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İktidara gelince SİHA’lara dokunacak: HDP'nin masadaki truva atı Ali Babacan
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