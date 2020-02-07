Gündem İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden çalışanları yürümeye teşvik eden proje 10 bin adım atana hediye
EĞİTİM GENEL SAĞLIK

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden çalışanları yürümeye teşvik eden proje: 10 bin adım atana hediye

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden çalışanları yürümeye teşvik eden proje: 10 bin adım atana hediye

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü merkez yönetim binası çalışanları, her gün 10 bin adım attıklarını gösterir adım sayar uygulamasının ekran fotoğrafını göndererek katılacakları çekilişte sürpriz hediyelerin sahibi olacak.

Haber Merkezi AA
Müdürlükte görev yapan çalışanların günde en az 10 bin adım yürümelerini teşvik edecek bir proje başlatıldı.
Müdürlükte görev yapan çalışanların günde en az 10 bin adım yürümelerini teşvik edecek bir proje başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hareketsiz yaşam ve buna bağlı sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla müdürlükte görev yapan çalışanların günde en az 10 bin adım yürümelerini teşvik edecek bir proje başlatıldı.

Her ayın 1'inde ve 16'sında çekiliş yapılacak

"Bir Ses İki Hareket" adı verilen proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü merkez yönetim binasındaki tüm çalışanlar her gün 10 bin adım ve üzerinde yürüdüklerini gösterir adım sayar uygulamasının ekran fotoğrafını birsesikihareket@gmail.com adresine gönderecek. Fotoğraf gönderenler arasında her ayın 1'inde ve 16'sında yapılacak çekilişle katılımcılara sürpriz hediyeler verilecek.

Sonuçlar İl Milli Eğitim Müdürlüğünün panoları ile "Bir Ses İki Hareket" Twitter hesabından ilan edilecek. Proje, 16 Haziran'a kadar sürecek.

Düzenli yürüyüşün sağlığa 7 büyük faydası
HAYAT
Düzenli yürüyüşün sağlığa 7 büyük faydası

Haftada 5 saat yürüyüş sağlığın garantisi
HAYAT
Haftada 5 saat yürüyüş sağlığın garantisi
Çinden ithalat durduruldu

Çin'den ithalat durduruldu

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan yeni kararları açıkladı.
90 bin sivil daha sınırda

90 bin sivil daha sınırda

Esed rejimi ve Rusya son 4 günde 90 bin sivili yerinden etti.
Yüzde 35 zam!

Yüzde 35 zam!

10 Şubat Pazartesi günü zamlı uygulama başlayacak.
Felaketlerle mücadele ediyoruz

Felaketlerle mücadele ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, çığ şehidinin cenaze törenine katıldı.
İfadesi alınacak

İfadesi alınacak

​İSMEK soruşturmasında yeni gelişme.
Herkes<br> bu çağrıyı duysun

Herkes
bu çağrıyı duysun

Ailesine kavuşan PKK'lı: Orası köleliğin en kötü olan yeridir.
MSB'den sert mesaj

MSB'den sert mesaj

​Emir verilmesi durumunda gereği yapılacak.
Ana kucağında<br>eğitim başladı

Ana kucağında
eğitim başladı

​Okul öncesi eğitimde Büyükşehir farkı.
Bankalarla görüştük mutabık kaldık

Bankalarla görüştük mutabık kaldık

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan faiz müjdesi.
Ne gerekiyorsa yapacağız

Ne gerekiyorsa yapacağız

Bakan Çavuşoğlu, İdlib için yarın Rus heyetin geleceğini açıkladı.
3 müfettiş görevlendirildi

3 müfettiş görevlendirildi

​İçişleri Bakanlığından çığ felaketi için görevlendirme yapıldı.
Türk vatandaşı oldu

Türk vatandaşı oldu

​Shane Larkin artık ay-yıldızlı formayı giyecek.
İstanbul'a<br>'sarı' uyarı

İstanbul'a
'sarı' uyarı

Meteoroloji uyardı: Bu saatlere dikkat.
Küme düşürülmeyecek

Küme düşürülmeyecek

​53 yıllık kulüp bu sezon için ligden çekildi.
25 firma ile anlaştılar

25 firma ile anlaştılar

​Türkiye'nin otomobilinde flaş gelişme.
Hemzemin geçitte korkunç kaza

Hemzemin geçitte korkunç kaza

​Trenin, kamyonete çarpma anı görüntülendi.
Belçika'ya tepki

Belçika'ya tepki

Bakan Gül: Uluslararası işbirliği perspektifine maalesef gölge düşürmektedir.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.