Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz uyardı Vaka sayısında ciddi yükselme var
OSMANİYE TÜRKİYE

İl Sağlık Müdürü ​uyardı: Vaka sayısında ciddi yükselme var - Osmaniye haber

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz uyardı: Vaka sayısında ciddi yükselme var

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, son bir hafta içinde tüm Türkiye'de olduğu gibi kentte de vaka artışlarında ciddi yükselme bulunduğunu kaydetti. Dr. Özmavruz, bu vakaların artışında kent dışından gelen vatandaşların büyük bir etkisinin olduğunu belirterek, "Özellikle temaslı durumlara baktığımızda, virüse bulaşan kişilerin durumları incelendiğinde kent dışı noktalarda, cenaze düğün ya da bir gezi amaçlı ziyaretlerle virüsü alıp, ilimize getirdiklerini görüyoruz. Bu bağlamda zorunlu olmadıkça bu tür temaslardan kaçınılması da ilimiz açısından önem taşımaktadır" dedi.

Haber Merkezi DHA
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmaniye'de de vaka artışları yaşandı.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmaniye'de de vaka artışları yaşandı.

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kentteki koronavirüs vakalarının artışı ile ilgili konuştu. İl dışından gelen misafirlerin maske mesafe hijyen kurallarına uyarak karşılanmasını isteyen Dr. Hasan Öznavruz, yayladan dönen vatandaşların da 14 gün kendilerini izole etmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Karantinayı ihlal eden iki kişi yolcu otobüsünde yakalandı
KORONAVİRÜS
Karantinayı ihlal eden iki kişi yolcu otobüsünde yakalandı

Öznavruz, "Son bir hafta içinde bütün Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de vaka artışlarında ciddi bir yükselme bulunmaktadır. Taziye düğün gibi etkinliklerde bu önlemleri mutlaka yerine getirmeliyiz hem kendimiz hem ailemiz hem Osmaniye için. 8 aylık pandemi süresince Osmaniye olarak bu süreci hep birlikte iyi yönettik, yine sizlerin alacağı tedbirlerden sonra tekrardan vakalar kontrol altına alınacaktır. Yine yaylalardan dönen vatandaşlarımızın kendilerini 14 gün izole etmeleri Kovid-19 virüsünün yayılmasını önleyecektir" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus kendisini karantinaya aldı
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus kendisini karantinaya aldı

"Temas, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyalım"

Bütün kamu ve özel sektördeki imkanları seferber ederek vatandaşa gerekli sağlık hizmetlerini yerinde ve zamanında vermeye çalıştıklarını vurgulayan Hasan Öznavruz, şöyle konuştu:


  • "Sağlık Bakanlığı'nın da sık sık vurguladığı temas, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uymalıyız. Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz filyasyon çalışmalarının hassasiyetle yürütülmekte, bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta valimiz olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sağlık camiamızın gösterdiği bu özverili çalışmaları alkışa ve takdire şayan bir durumdur bu bağlamda kendilerine çok teşekkür ederiz. Mücadelede üstün güç biziz. Bizi sonuca götürecek kural açık. Hareketi azalt, izolasyonu arttır. Zorunlu ihtiyaçlardan dolayı dışarı çıkan vatandaşlarımızın maskelerini takarak çıkmalarını önemle rica ediyoruz. Bu kuralları ısrarla uygularsak özlediğimiz hayata kısa zamanda kavuşacağız."
Abone Ol Google News
Saatlerin durduğu an: 14.51

Saatlerin durduğu an: 14.51

İzmir depreminden sonra yürek burkan kare.
14 saat boyunca elini bırakmamış

14 saat boyunca elini bırakmamış

​İzmir'de enkaz altından çıkan dram.
Enkaz altında bunları kaydetmiş

Enkaz altında bunları kaydetmiş

İzmir depreminde 10 saat sonra kurtarılmıştı.

Kira spekülatörlerine karşı yüzlerce kişi mesaj atıyor.
Burhan<br> Kuzu'ya veda

Burhan
Kuzu'ya veda

​Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Erdoğan da katıldı.
Ne virüs ne deprem

Ne virüs ne deprem

Bebek'te koronavirüsün kol gezdiği ​'Cadılar Bayramı' partisini polis bastı.

15 yıla kadar hapis cezası var!
Gönüllü kahramanlar

Gönüllü kahramanlar

Gece gündüz demeden çalışıp, kartonların üzerinde dinleniyorlar.
Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Kahraman itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı.
Can kaybı<br>83'e yükseldi

Can kaybı
83'e yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı yükseliyor.
65'inci<br>saatte mucize

65'inci
saatte mucize

​3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldı.
Azerbaycan bir uçak daha düşürdü

Azerbaycan bir uçak daha düşürdü

Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vuruldu.
Yiyecekleri tükendi

Yiyecekleri tükendi

​Ermenistan ordusu bazı cephelerden geri çekiliyor.
Borç listesi<br>ve para çıktı

Borç listesi
ve para çıktı

Polis ve AFAD ekiplerini duygulandıran çanta.
Polise yumruk attı!

Polise yumruk attı!

​Maske cezasına çıldıran çift ortalığı birbirine kattı.
Altı il için<br>sağanak uyarısı!

Altı il için
sağanak uyarısı!

Haftanın ilk günü yağış beklenen iller..
Elli sekizinci saatte <br>gelen mucize

Elli sekizinci saatte
gelen mucize

​Alkışlarla enkaz altından çıkartıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.