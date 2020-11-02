Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz uyardı: Vaka sayısında ciddi yükselme var

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmaniye'de de vaka artışları yaşandı.

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kentteki koronavirüs vakalarının artışı ile ilgili konuştu. İl dışından gelen misafirlerin maske mesafe hijyen kurallarına uyarak karşılanmasını isteyen Dr. Hasan Öznavruz, yayladan dönen vatandaşların da 14 gün kendilerini izole etmelerinin önemli olduğunu belirtti.

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Öznavruz, "Son bir hafta içinde bütün Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de vaka artışlarında ciddi bir yükselme bulunmaktadır. Taziye düğün gibi etkinliklerde bu önlemleri mutlaka yerine getirmeliyiz hem kendimiz hem ailemiz hem Osmaniye için. 8 aylık pandemi süresince Osmaniye olarak bu süreci hep birlikte iyi yönettik, yine sizlerin alacağı tedbirlerden sonra tekrardan vakalar kontrol altına alınacaktır. Yine yaylalardan dönen vatandaşlarımızın kendilerini 14 gün izole etmeleri Kovid-19 virüsünün yayılmasını önleyecektir" diye konuştu.

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"Temas, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyalım"

Bütün kamu ve özel sektördeki imkanları seferber ederek vatandaşa gerekli sağlık hizmetlerini yerinde ve zamanında vermeye çalıştıklarını vurgulayan Hasan Öznavruz, şöyle konuştu: