İlber Ortaylı'nın cenazesi için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

09:3516/03/2026, Pazartesi
AA
İstanbul
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar İlber Ortaylı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatih'teki cenaze töreni dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. İşte alternatif güzergahlar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Prof. Dr. Ortaylı için Fatih'te gerçekleştirilecek cenaze programı kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Trafiğe kapatılacak yollar

Buna göre, sabah saat 09.00'dan program bitimine kadar
İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak
ve
Fatih Türbesi Sokak
trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergahlar

Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak
Kız Taşı Caddesi
ile
Haydar Bey Caddesi
kullanılabilecek.

Fatih Camii haziresine defnedilecek

Ailesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, usta tarihçi için bugün Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek.

Saat 11.00'de burada yapılacak törenin ardından İlber Ortaylı'nın cenazesi Fatih Cami'ne götürülecek. Ortaylı için Fatih Cami'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak ve Fatih Camii haziresinde defnedilecek.




