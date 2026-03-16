İlber Ortaylı'nın cenazesi için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar İlber Ortaylı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatih'teki cenaze töreni dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. İşte alternatif güzergahlar...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Prof. Dr. Ortaylı için Fatih'te gerçekleştirilecek cenaze programı kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Fatih Camii haziresine defnedilecek
Ailesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, usta tarihçi için bugün Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek.
Saat 11.00'de burada yapılacak törenin ardından İlber Ortaylı'nın cenazesi Fatih Cami'ne götürülecek. Ortaylı için Fatih Cami'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak ve Fatih Camii haziresinde defnedilecek.