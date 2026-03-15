Tünelde aracını durdurup dans etti: 180 bin TL ceza

18:5115/03/2026, Pazar
DHA
Akyazı Tüneli’nde aracını durdurarak dans eden sürücüye ceza

Trabzon Akyazı Tüneli'nde aracını durduran şoför ve beraberindeki yolcular müzik eşliğinde dans etti. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, sürücüye 180 bin lira idari ceza uygulayarak, aracı 120 gün trafikten men etti.

Trabzon’da tünelde hafif ticari aracını durdurarak müzik eşliğinde beraberindekilerle dans eden sürücüye 180 bin lira idari ceza uygulanıp, aracı 120 gün süreyle trafikten menedildi.

Akyazı Tüneli’nde ilerleyen hafif ticari aracını durduran şoför ile beraberindeki yolcular, araçtan gelen müzik eşliğinde dans etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin incelemelerinde, araç şoförü ile beraberindeki yolcuların, trafik akışını tehlikeye düşürecek şekilde müzik eşliğinde oynadıkları tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 180 bin lira idari ceza uygulanıp, sürücü belgesi ile araç 120 gün süreyle trafikten menedildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, tünelde dans edenlerin yer aldığı görüntüyü, resmi sanal medya hesabından
“Vatandaşlarımızın huzurunu ve trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir eyleme müsaade edilmeyecektir”
notuyla paylaştı.



#Trafik
#Ceza
#Sürücü
