Tünelde aracını durdurup dans etti: 180 bin TL ceza

Trabzon Akyazı Tüneli'nde aracını durduran şoför ve beraberindeki yolcular müzik eşliğinde dans etti. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, sürücüye 180 bin lira idari ceza uygulayarak, aracı 120 gün trafikten men etti.
Akyazı Tüneli’nde ilerleyen hafif ticari aracını durduran şoför ile beraberindeki yolcular, araçtan gelen müzik eşliğinde dans etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin incelemelerinde, araç şoförü ile beraberindeki yolcuların, trafik akışını tehlikeye düşürecek şekilde müzik eşliğinde oynadıkları tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 180 bin lira idari ceza uygulanıp, sürücü belgesi ile araç 120 gün süreyle trafikten menedildi.