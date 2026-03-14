Gümüşhane'de bir otomobil korkuluklara çarptı: Üç kişi yaralandı

Gümüşhane'de bir otomobil korkuluklara çarptı: Üç kişi yaralandı

19:1714/03/2026, Cumartesi
G: 15/03/2026, Pazar
IHA
Aracın sağ ön koltuğunda oturan anne Şeymanur Ö.’nün kazadan kısa bir süre önce bebeğine yemek yedirmek için arka koltuğa geçtiği ve bu sayede kazadan ağır yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Aracın sağ ön koltuğunda oturan anne Şeymanur Ö.’nün kazadan kısa bir süre önce bebeğine yemek yedirmek için arka koltuğa geçtiği ve bu sayede kazadan ağır yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Gümüşhane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil korkuluklara çarptı, hurdaya dönen araçta anne, baba ve 1 yaşındaki bebekleri yaralandı.

Gümüşhane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil korkuluklara çarptı. Hurdaya dönen araçta anne, baba ve 1 yaşındaki bebekleri yaralandı.

Kaza, Mescitli köyü mevkiinde bulunan Mescitli T1 Tüneli girişi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon istikametinden Gümüşhane istikametine seyir halinde olan İsrafil Emre Ö. (30) yönetimindeki 29 AAU 286 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki korkuluklara yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın sağ tarafı büyük hasar alırken, hurdaya dönen otomobilde sürücü İsrafil Emre Ö. (30), eşi Şeymanur Ö. (30) ve 1 yaşındaki çocukları Ufuk Necati Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan aracın sağ ön koltuğunda oturan anne Şeymanur Ö.’nün kazadan kısa bir süre önce bebeğine yemek yedirmek için arka koltuğa geçtiği ve bu sayede kazadan ağır yara almadan kurtulduğu öğrenildi.


