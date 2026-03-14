Bitlis'te tır ile otomobil çarpıştı: İki kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan-Van karayolu üzerinde bulunan Alacabük köyü mevkiinde meydana geldi. Murat A. yönetimindeki 13 AAS 081 plakalı tır ile karşı yönden gelen Nazmi Atsız yönetimindeki 34 ACK 344 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Nazmi Atsız ile yanında oturan eşi Zehra Atsız olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan çocukları M.S.A. (4) ve 6 aylık F.A. ile tırda bulunan sürücü Murat A. ile K.A ve M.A isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.