Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bitlis'te tır ile otomobil çarpıştı: İki kişi hayatını kaybetti

20:1614/03/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.
Bitlis-Van karayolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu Nazmi Atsız ile eşi Zehra Atsız hayatını kaybederken 2’si çocuk 5 kişi yaralandı, kazada yola savrulan 6 aylık bebeğe ait biberon ve scooter dikkat çekti.

Bitlis-Van karayolunda tır ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden çiftin kimlikleri belli oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan-Van karayolu üzerinde bulunan Alacabük köyü mevkiinde meydana geldi. Murat A. yönetimindeki 13 AAS 081 plakalı tır ile karşı yönden gelen Nazmi Atsız yönetimindeki 34 ACK 344 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Nazmi Atsız ile yanında oturan eşi Zehra Atsız olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan çocukları M.S.A. (4) ve 6 aylık F.A. ile tırda bulunan sürücü Murat A. ile K.A ve M.A isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan çiftin cenazeleri, Bitlis İl Afet va Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Karı kocanın cenazeleri bölgeye sevk edilen cenaze aracı ile Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde üst düzey önlem alarak trafiğin akışını tek şeritten verdi. Karayolları ekipleri yola saçılan araçların parçalarını temizleyip kaza yapan otomobil kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.


6 aylık bebeğin biberonu görevlilerin yüreğini burktu

Kazada ağır yaralanan 6 aylık F.A.’nın biberonu, oyuncağı ile 4 yaşındaki M.S.A’nın scooteri ile kaza yapanların ayakkabıları yola savruldu. Yola saçılan biberon ile scooter yürekleri burktu.


#Bitlis
#Tatvan
#kaza
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ (4A, 4B, 4C): SSK, Bağkur ve Emekli Sandığ emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?