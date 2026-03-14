Malatya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: Bir kişi öldü bir kişi yaralandı

00:2414/03/2026, Cumartesi
DHA
Otomobilde yolcu konumunda bulunan Mehmet Özer yaşamını yitirdi.
Malatya'nın Kale ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu Mehmet Özer (52) hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kale ilçesine bağlı Darıpınar mevkisinde meydana geldi. V.K. yönetimindeki 27 APA 929 plakalı kamyon ile S.K.'nın kontrolündeki 34 SY 0719 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, otomobilde yolcu konumunda bulunan Mehmet Özer'in yaşamını yitirdiği belirledi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.K. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Özer'in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




#Malatya
#Trafik kazası
#Yaralı
#Ölü
YKS sınavına kaç kişi girecek? YÖK Başkanı açıkladı