Malatya’da restorasyondaki caminin duvarında göçük meydana geldi: 1 yaralı

Malatya’da restorasyon çalışmaları süren bir caminin duvarında göçük meydana geldi. Olayda 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 10.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Yenihamam Mahallesi Eski Bakırcılar Çarşısı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan ve restorasyon çalışmaları devam eden Çınar Cami’nin giriş kısmındaki duvarda henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.
Olayda şantiye şefi Z.A. (34) yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ile UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.