Malatya'ya kurulacak Patriot parçaları görüntülendi: Kısım kısım taşınıyor

10:5011/03/2026, Çarşamba
Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacağını açıklamıştı. NATO tarafından gönderilen ve Malatya'ya kurulacak olan Patriot Hava Savunma Sistemine ait bazı parçalar görüntülendi. Sistemin kısım kısım taşındığı görüldü.

Türkiye'nin İran'dan gelen füzelere karşı aldığı tedbirler kapsamında Malatya'ya Patriot konuşlandırılacak.


NATO bir Patriot Hava Savunma bataryasını Kürecik radar üssünün de bulunduğu Malatya'ya konuşlandırmak üzere Türkiye'ye göndermeye başladı. NTV'de yer alan habere göre; Patriot hava ve füze savunma sistemi Almanya Ramstein Hava Üssü'nden Türkiye'ye nakliye uçaklarıyla getirilmeye başlandı.

PARÇA PARÇA TAŞINIYOR

Birçok bileşenden oluşan batarya kısım kısım Malatya'ya taşınıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Türk hava sahasının korunması amacıyla yeni bir adım atmış, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacağını duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

PATRIOT, BALİSTİK FÜZELERE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

Patriot hava savunma sistemi uçaklara, seyir füzelerine ve taktik balistik füzelere karşı orta ve yüksek irtifada koruma sağlıyor.

1985 yılından itibaren kullanımda ve 160 kilometre menzilde etkili. Patriot sistemi, çok işlevli radarları sayesinde aynı anda birçok hedefi tespit edip izleyebilme kapasitesine sahip.

Mobil bir yapıya sahip olan sistem, hızlı bir şekilde farklı bölgelere taşınabilip kurulabiliyor. Patriot, özellikle PAC-3 füzesi ile balistik füzelere karşı savunma yeteneğine sahip.

Adana İncirlik yakınlarında da NATO misyonu kapsamında İspanya’ya ait Patriot PAC-3 bataryaları bulunuyor.

