Malatya'ya kurulacak Patriot parçaları görüntülendi: Kısım kısım taşınıyor

Türkiye'nin İran'dan gelen füzelere karşı aldığı tedbirler kapsamında Malatya'ya Patriot konuşlandırılacak.





NATO bir Patriot Hava Savunma bataryasını Kürecik radar üssünün de bulunduğu Malatya'ya konuşlandırmak üzere Türkiye'ye göndermeye başladı. NTV'de yer alan habere göre; Patriot hava ve füze savunma sistemi Almanya Ramstein Hava Üssü'nden Türkiye'ye nakliye uçaklarıyla getirilmeye başlandı.