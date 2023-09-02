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İletişim Başkanı Altun: Batılı sömürge sistemine karşı mücadele eden bir ülkeyiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzguncuk Nevmekan'ın açılışında AK Parti döneminde 20 yılda Türkiye'nin başarılı ilerleyişiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fahrettin Altun, yaptığı konuşmasında "Türkiye, bu Batılı sömürge sistemine karşı ayan beyan mücadele eden ve bu mücadeleyi de kurumsallaştıran bir ülke konumundadır" dedi.

16:38 . 2/09/2023 Cumartesi
AA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediyesince tarihi hamamdan kütüphane ve kafeye dönüştürülen Kuzguncuk Nevmekan'ın açılışına katıldı. Altun burada yaptığı konuşmasında "Artık karşımızda içe kapanan, kendi iç çelişkilerine boğulmuş, krizleriyle uğraşan bir Türkiye yok. İddialı, dışa açık bir Türkiye var. Bu güçlü ve iddialı Türkiye esas itibarıyla dünyada hem istikrarın hem de barışın teminatı olma noktasında çok önemli bir performans ortaya koyuyor. Günümüz Türkiye'sini bu anlamda istikrarlaştırıcı bir güç olarak tarif ediyorum." dedi.

'Dünya tarihinde ortaya koyduğumuz başarı bizim gururumuz'

Fahrettin Altun Kuzguncuk'taki Nevmekan'ın ilk olarak Şeyhülislam Ahmet Arif Hikmet tarafından 1855'te hamam olarak yaptırıldığını hatırlatarak, "Esas itibarıyla yine Arif Hikmet Efendi'nin Medine'de kurduğu kütüphaneyi finanse etmek üzere kurdurduğu bir hamam. Bugün yeniden kütüphane hüviyetine kavuşuyor. Bu son derece kıymetli bir tevafuk ve buna şahitlik etmek çok kıymetli." dedi. Altun, güçlü milletlerin tarihlerini sahiplendiğini ifade ederek, "Güçlü milletler, tarihlerinden güç alarak daha da tahkim olurlar. Zayıf düşürülmüş milletlerse tarihlerinden koparılmaya çalışılırlar, tarihleriyle aralarına engeller konmaya çalışılır ki zayıf kalsınlar, sömürüye açık hale gelsinler. Hamdolsun ülkemiz güçlendikçe, unutturulmaya çalışılan tarihimizi daha çok sahipleniyor, gücümüze güç katıyoruz. Tarihsel derinliğimiz bizim gücümüzdür. Dünya tarihinde ortaya koyduğumuz başarılar bizim gururumuz olduğu gibi bugün de yarın da neler yapacağımızın, neler yapabileceğimizin açık ve net delilidir." diye konuştu.

'Türkiye artık kurucu bir aktör'

Türkiye'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha öz güvenli, daha iddialı bir şekilde varlık gösterebilmesinin tarihine, tarihsel derinliğine sahip çıkmasıyla ilgili olduğuna dikkati çeken Altun, Türkiye'nin Orta Doğu'nun farklı bölgelerinde, Kafkasya'da, Balkanlar'da kurucu bir aktör olarak varlık göstermesinin, oyun bozup oyun kurabilmesinin tarihsel derinlikle ilgili olduğunu vurguladı.

Altun, Türkiye'nin etkili bir bölgesel güç ve küresel bir oyuncu olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Artık karşımızda içe kapanan, kendi iç çelişkilerine boğulmuş, krizleriyle uğraşan bir Türkiye yok. İddialı, dışa açık bir Türkiye var. Bu güçlü ve iddialı Türkiye esas itibarıyla dünyada hem istikrarın hem de barışın teminatı olma noktasında çok önemli bir performans ortaya koyuyor. Günümüz Türkiye'sini bu anlamda istikrarlaştırıcı bir güç olarak tarif ediyorum. Türkiye bugün istikrarlaştırıcı bir küresel ve bölgesel aktördür. Zor bir çağda, çetin bir coğrafyada yaşıyoruz. Hem küresel anlamda ortaya çıkan krizler hem bölgemizde yaşanan gerilimler bizi ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bırakıyor. Biz bu meydan okumalarla karşı karşıya kalsak da son 20 yıldır ülkemiz gerçek anlamda bir istikrar adasıdır. Bölgesine istikrar ihraç eden, küresel alana barış ihraç eden bir güçtür."




#Fahrettin Altun
#Recep Tayyip Erdoğan
#Orta Doğu
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