İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon sorunu toplumları ve kurumları ifsat eden en tehlikeli salgın

Türkiye ve Birleşik Krallık'ın Brexit sonrası ilişkilerinde değişen dinamikler ve iki ülke ilişkilerinin değerlendirildiği panele çok sayıda akademisyen, düşünce kuruluşu temsilcileri, gazeteciler ve iş adamları katıldı. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da panelin açılışında katılımcılara video mesajla hitap etti.
Dünyanın karanlık bir girdaptan geçtiğini ve farklı sınamalarla karşı karşıya kalındığını belirten Altun, bu süreçte bölgesel ve küresel krizlere, çatışmalara sık sık tanık olunduğunu ifade etti.
Yıllardır devam eden İsrail zulmünün şu anda farklı bir merhaleye işaret ettiğini belirten Altun, İsrail'in 6 aydır devam eden saldırılarında açlığı bir silah olarak kullandığını, bölgeye sağlıklı bir insanî yardım bile yapılamadığını ifade etti. İnsani felaketlerin yanı sıra ırkçılık, ayrımcılık, İslamofobi gibi özellikle Müslümanların yaşadığı sorunların da günden güne arttığını anlatan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Filistinlileri ve hakikati savunmak bir anlamda insanlık onurunu savunmak demektir”
Altun, söz konusu tüm bu sorunları daha kaotik hale getirenin ise dezenformasyon sorunu olduğuna işaret ederek, çağın vebası haline gelen dezenformasyon sorununun toplumları ve kurumları ifsat eden en tehlikeli salgın olduğunu bildirdi.
Dezenformasyonu sadece ulusal değil, küresel ölçekte bir sorun olarak gördüklerinin altını çizen Altun, “Bu yüzden bölgesel çatışmalardaki dezenformatif faaliyetleri de ifşa etmekten kaçınmıyoruz. İsrail'in acımasız saldırılarını örtbas etmek için kullandığı sistematik dezenformasyon kampanyalarıyla da ilgili kurum ve kuruluşlarımız aracılığıyla mücadele ediyoruz. Çünkü İsrail hem Filistinlileri hem de bizatihi hakikati katlediyor. Filistinlileri ve hakikati savunmak, bir anlamda insanlık onurunu savunmak demektir. Türkiye, Filistin başta olmak üzere, bölgesel ve küresel sorunlarda İngiltere ile her türlü iş birliğine açıktır” değerlendirmesinde bulundu.
Londra'da Türkiye Yüzyılı Sergisi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde de Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini yansıtan bir “Türkiye Yüzyılı” Sergisi düzenlendi. Öte yandan, İngiltere'de 2011 yılından bu yana her yıl düzenlenen Ramazan Çadırı Projesi kapsamında Londra Trafalgar meydanında bir iftar programı gerçekleştirilecek.