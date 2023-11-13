İletişim Başkanı Altun 'İsrail'in yalan haberlerini ifşa ettik' diyerek duyurdu: Dezenformasyon devlet yetkilileri eliyle üretiliyor

“Bugün Batı da dahil olmak üzere bilhassa yakın coğrafyamızdaki hiçbir sorunun hiçbir krizin Türkiye'nin iş birliği ve katkısı olmadan çözülemeyeceği birçok siyasetçi ve analiz tarafından kabul edilmiş durumdadır. Biz bu rolün tamamlayıcı bir unsuru olarak gördüğümüz hakikat mücadelesini iletişim alanında elimizden geldiğince, var gücümüzle vermeye çalışıyoruz. Sadece Gazze'de yaşananlar üzerinden bu hakikat mücadelemize dair birkaç somut örnekten bahsetmek istiyorum. Kurduğumuz dezenformasyonla mücadele merkezimizin halen devam eden çalışmaları neticesinde 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair 100’ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik ve doğrusunu ortaya koyduk. Bu süreçte 5 farklı ‘Filistin Özel Bülteni’ yayınladık. Bu kapsamda dikkat çekici bazı örneklerden bahsedecek olursak, örneğin, ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu İşleri Sözcüsü’nün Gazze’ye insani yardımlarının gitmesine engel olmak için yaptığı yalan bilgiler içeren açıklamalarını biz Birleşmiş Milletler kanıtlarıyla çürüttük. Bütün uluslararası medya bunu kabul etmek durumunda kaldı. Yine bir eski bakanın ve İsrail parlamento üyesinin bir video görüntüsüne ilgisiz alt yazılar ekleyerek servis ettiği yalanı tek tek tespit ettik ve ifşa ettik. Bir başka sefer Netanyahu’nun sözcüsünün, yine tanınmış bir İsrailli gazetecinin ve Amerikan medyasına konuşan İsrail ordusu sözcülerinin dezenformasyon içerikli paylaşımlarını yine tespit ettik ve kamuoyuyla gerçeğin ne olduğunu hızlı bir şekilde paylaştık. Zira dezenformasyonla mücadelede hız en önemli unsurlardan bir tanesi. Eğer geç kalırsanız dezenformasyon ne yazık ki gerçeğin yerine geçmekte ve yalan hakikati boğmaktadır. O nedenle doğruyu en eski hızlı ve doğru kanallarla yaymak durumundasınız ve mücadelemiz bununla ilgilidir.”