Meclis Başkanı Kurtulmuş: İslam dünyasının dağınıklığı İsrail'in en büyük gücü

Ekonomik, siyasi ve toplumsal krizlerin, dünyanın sadece bir bölgesini değil, hemen tamamını kuşattığını, bütün insanların ortak sorunları haline geldiğini belirten Kurtulmuş, "Ama en az bunlar kadar dünyada bir başka önemli krizin de maneviyat krizi olduğu, insanoğlunun hayata geliş amacının ne olduğunu unutur bir şekilde bu anlamda dünyanın tabiri caizse çivisi çıkmış bir şekilde büyük problemler yaşadığını da hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla hem dünyada olanları çok iyi şekilde gözden geçirmek hem de İslam dünyası olarak dünyanın hemen hemen en orta, en stratejik noktasında Fas'tan Endonezya'ya olan coğrafyada yayılmış yaklaşık 2 milyara yakın nüfusuyla büyük potansiyeli olan, ama maalesef dünyanın çivisi çıktığı gibi İslam dünyasında da birliğin, beraberliğin, dirliğin olmadığı ve bu kadar büyük imkanlara rağmen her türlü yoksulluğun, geri kalmışlığın hüküm sürmüş olduğu bir İslam dünyasında yaşıyoruz. Dolayısıyla hem dünyada nelerin olup bittiğini çok iyi şekilde sorgulamak, sağlam bir muhasebe yapmak ve aynı zamanda iğnenin ucunu da kendimize batırmamız ve kendimizin de sağlam bir muhasebe yaparak bu süreçlerden nasıl çıkacağımızı fevkalade ciddi bir şekilde tartışmamız gerekir" dedi.