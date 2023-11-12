İşgalci İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için Edirnekapı'dan Beyazıt'a kadar insan zinciri oluşturuldu

"Biz sadece hepiniz gibi gördükleri nedeniyle yüreği yanan anneler, babalar, işçiler, memurlar, öğrenciler, öğretmenler her kesimden, her meslekten, bir şey yapamamanın utancı ile daha fazla yaşamak istemeyen insanlarız. Gazze Şeridi içerisine hapsedilerek yok edilmek istenen kardeşlerimize desteğimizi göstermek için bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz. Gelin el ele verelim ve oluşturacağımız Gazze Şeridi ile soykırım altındaki kardeşlerimizin sesi olalım."