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İşgalci İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için Edirnekapı'dan Beyazıt'a kadar insan zinciri oluşturuldu

Filistin İnisiyatifi Platformu tarafından, İşgalci İsrail'in Gazze’ye saldırılarını protesto etmek için Edirnekapı'dan Beyazıt'a kadar insan zinciri oluşturuldu. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu grup saat 14.00'dan itibaren Edirnekapı'da toplanmaya başladı. 15.00'da başlayan yürüyüş Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na doğru devam ediyor. 

17:23 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 17:50 - 12/11/2023 Pazar
DHA
Edirnekapı'dan saat 15.00'da başlayan yürüyüş Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na doğru devam ediyor.

Edirnekapı'dan saat 15.00'da başlayan yürüyüş Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na doğru devam ediyor.

İşgalci İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen Filistin İnisiyatifi üyeleri Edirnekapı'dan Beyazıt Meydanı'na yürüyor. 

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden Filistin İnisiyatifi üyeleri Edirnekapı'dan Beyazıt Meydanı'na yürüyor. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu grup saat 14.00'dan itibaren Edirnekapı'da toplanmaya başladı. 15.00'da başlayan yürüyüş Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na doğru devam ediyor. 

Bir araya gelme çağrısı

İnisiyatifin sözcülüğünü üstlenen Tülay Gökçimen, Gazze'deki soykırıma hep beraber güçlü bir şekilde "dur" diyebilmek için Filistin İnisiyatifi ismiyle bir platform oluşturduklarını belirtti.

Gökçimen, gerçekleştirilecek eylemlerle ilgili şunları söylemişti:

"Biz sadece hepiniz gibi gördükleri nedeniyle yüreği yanan anneler, babalar, işçiler, memurlar, öğrenciler, öğretmenler her kesimden, her meslekten, bir şey yapamamanın utancı ile daha fazla yaşamak istemeyen insanlarız. Gazze Şeridi içerisine hapsedilerek yok edilmek istenen kardeşlerimize desteğimizi göstermek için bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz. Gelin el ele verelim ve oluşturacağımız Gazze Şeridi ile soykırım altındaki kardeşlerimizin sesi olalım."
Öte yandan, Filistin İnisiyatifi kurucuları Bekir Develi, Ümit Sönmez, Esra Elönü, Nuriye Çakmak Çelik, Demet Tezcan, İsmail Halis, Sertaç Güngör, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Merve Safa Likoğlu, Merve Gülcemal, Mehmet Ali Aslan, Yavuz Yiğit ve Yusuf Ziya Çataklı, insan zincirinin bir halkası olmaları için vatandaşlara sosyal medyadan çağrı yaptı.

İnsan zincirine Konya'dan da destek


Konya’da İsrail’in saldırılarına dikkati çekmek ve Gazze’ye destek vermek amacıyla insan zinciri oluşturularak, "El Ele Gazze Şeridi" eylemi düzenlendi.


Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Mevlana Meydanı’nda, Gazze’ye destek vermek için insan zinciri oluşturularak "El Ele Gazze Şeridi" eylemi düzenlendi. Mevlana Meydanı’ndan başlayan insan zinciri 6 kilometre uzaklıktaki Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kadar devam etti. Çeşitli dövizlerin taşındığı eyleme Konya Büyükşehir Başkanı Uğur İbrahim Altay, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, "El ele Gazze Şeridi dedik. İşgalci İsrail’in yıllarıdır Gazze’de gerçekleştirdikleri işgal ve zulümlerin 7 Ekim’den bu yana sürekli artan saldırılarla bir soykırıma dönüştüğüne şahitlik ediyoruz. Gazze’deki soykırıma hep beraber ’dur’ diyebilmek için Filistin İnisiyatifi adıyla Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak tavır alıyoruz, ses çıkarmaya devam ediyoruz. Gazze Şeridi içeresine hapsedilerek, yok edilmek istenen kardeşlerimize desteğimizi göstermek için bir araya geldik. Bugün Mevlana Meydanı’ndan Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kadar el ele tutuşacak, sessizce Gazze Şeridi’nin Konya olduğunu, Gazze Şeridi’nin tüm Türkiye olduğunu, Gazze Şeridi’nin asla ama asla terk edilemeyeceğini tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz" dedi.



#Gazze
#İsrail
#Filistin
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