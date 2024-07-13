İletişim Başkanı Altun: Milletimizin yazdığı destanı unutturmayacağız

Aziz milletimiz, 15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı durarak demokrasi tarihimize altın harflerle bir destan yazdı.



O gece her bir vatandaşımız, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü korumak için canını ortaya koydu.



Milletçe geleceğimizin teminatı olan 15 Temmuz ruhu,… pic.twitter.com/EWCSdnh1VC