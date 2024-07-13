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İletişim Başkanı Altun: Milletimizin yazdığı destanı unutturmayacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın gecenin karanlığını aydınlatan çağrısı, duruşu ile milletimizin basireti ve şanlı direnişiyle 15 Temmuz'da yazdığı destanı unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Lokman Özdemir
15:01 - 13/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:02 - 13/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.


Altun, mesajında şunları kaydetti;

Aziz milletimiz, 15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı durarak demokrasi tarihimize altın harflerle bir destan yazdı. O gece her bir vatandaşımız, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü korumak için canını ortaya koydu.


Milletçe geleceğimizin teminatı olan 15 Temmuz ruhu, vatanımızın gerçek sahibinin milletimiz olduğunu göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın gecenin karanlığını aydınlatan çağrısı, duruşu ile milletimizin basireti ve şanlı direnişiyle 15 Temmuz'da yazdığı destanı unutmayacağız, unutturmayacağız.




#15 temmuz
#fahrettin altun
#darbe
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