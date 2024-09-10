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İletişim Başkanı Altun: Narin’in katledilişi ile alakalı soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerli

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin, "Vicdanlarımızı yaralayan bu elim hadise ile ilgili sadece yetkili kurum ve kişilerce yapılan açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmesini her bir vatandaşımızdan önemle rica ediyoruz" dedi.

Pınar Görgü
09:27 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 09:28 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran cinayetine ilişkin bir açıklama yaptı.


Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Narin’in katledilişi ile alakalı soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dün kılınan cenaze namazı ile ebediyete uğurladığımız masum kızımız Narin’in katledilişi ile alakalı soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerlidir.

Geleneksel ve dijital medya mecralarında soruşturmanın gizliliğine ve salahiyetine zarar verecek dezenformasyon içeren bilgilerin yayıldığı, kamuoyunun hassasiyetlerinin belli çevrelerce kullanılarak konu üzerinden siyasi ve ideolojik rant devşirilmeye çalışıldığı müşahede edilmektedir.

Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi ve hak ettikleri en ağır cezayı alması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuyu yakından takip etmekte, yetkili kurum ve kişiler görevlerini titizlikle sürdürmektedir.

İletişim Başkanlığımız da konuyla ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde dezenformasyonla mücadele sürecini yürütmektedir.

Unutulmamalıdır ki dezenformasyon içeren bilginin yayılmasını engellemek her birimizin görevidir ve soruşturmanın gidişatı için büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, vicdanlarımızı yaralayan bu elim hadise ile ilgili sadece yetkili kurum ve kişilerce yapılan açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmesini her bir vatandaşımızdan önemle rica ediyoruz"


Türkiye Narin için ağlıyor: Habertürk sunucusu Sena Alkan canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Tüm Türkiye 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin ile ilgili umutlu bekleyişini sürdürürken Diyarbakır'dan kahreden haber geldi. Dün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, kılınan cenaze namazının ardından kendi mahallesindeki mezarlığa defnedildi. Tüm Türkiye'nin ağladığı Narin’e, Habertürk sunucusu Sena Alkan'da, Narin hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Canlı yayında duygularına hakim olamayan Sena Alkan, kendisi için çok zor bir yayın olduğunu ifade ederek, “Özür diliyorum ama bir ev eşyası gibi, utanmazca, acımasızca, vahşice bir dere kenarına konulan bedeni şimdi musalla taşında, mezarlığa taşınıyor. Anne, baba, ağabeyler, en yakınları bu cenazede yok ama o artık hepimizin evladı Narin.” dedi.

#İletişim Başkanlığı
#Fahrettin Altun
#Narin Güran
21 dakika önce
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