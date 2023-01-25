İletişim Başkanı Altun: Yalan haberin sıradanlaştığı medya düzeni içindeyiz

"İşte son birkaç gündür sözde bir muhabirin masum bir çocuğa dikte ettirdiği bir ifade üzerinden kurgulanan yalana hep birlikte şahitlik ettik. Bu yalana sarılarak siyasi rant devşirmeye çalışanları gördük. Bu olay, ideolojik ve siyasi saplantıları uğruna yalana ve dezenformasyona sarılanların, demokrasimiz ve toplumsal huzurumuz açısından oluşturduğu tehdidi bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşanan son hadise, her türlü dezenformasyon faaliyetiyle mücadelenin, toplumumuz için ne denli önemli olduğunu da tekrar gösterdi. Medya için utanç verici bu tür hadiselerin bir daha yaşanmaması için çalışmaya devam edeceğiz. Ben kasten yanıltıcı ve toplumu kışkırtıcı bu dezenformasyona karşı gerçeği ortaya çıkaran basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum"