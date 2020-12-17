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Gündem İletişim Başkanı Altundan 17 Aralık mesajı Türkiyeyi baltalamaya çalışanlarla mücadelemizi sürdüreceğiz
POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun'dan '17 Aralık' mesajı: Türkiye'yi baltalamaya çalışanlarla mücadelemizi sürdüreceğiz

FETÖ’nün 17 Aralık darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu tarihleri unutturmamak demokrasimizi ve bağımsızlığımızı korumak için en öncelikli görevimizdir. Türkiye’nin binbir emekle bugünlere getirdiği demokratik siyaseti, milli egemenliği, bağımsızlık iradesini baltalamaya çalışan FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaratmaya çalıştıkları algılarda boğulacaklar. Hakikate yenilecekler" dedi.

Haber Merkezi DHA
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ’nün 17 Aralık darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Altun, 17 Aralık’ın demokrasiye, milli iradeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı uluslararası tezgahlarda haince işlenen ve FETÖ tarafından uygulanan darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

  • "Bu tarihleri unutturmamak demokrasimizi ve bağımsızlığımızı korumak için en öncelikli görevimizdir. Türkiye’nin binbir emekle bugünlere getirdiği demokratik siyaseti, milli egemenliği, bağımsızlık iradesini baltalamaya çalışan FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı zihinsel alanda da mücadelemizi sürdüreceğiz.

Yaratmaya çalıştıkları algılarda boğulacaklar. Hakikate yenilecekler. FETÖ’nün darbe girişimlerini, operasyonlarını, saldırılarını ve gerçek yüzlerini tüm dünyaya anlatmak için çalışmaya devam edecek, şehitlerimizin ve gazilerimizin hukukunu sonuna kadar koruyacak, bu vatanı terör örgütlerine, onların hamilerine, işbirlikçilerine teslim etmeyeceğiz."

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