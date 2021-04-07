İletişim Başkanı Altun'dan AA'nın yeni Genel Müdürü Karagöz'e 'hayırlı olsun' ziyareti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA Genel Müdürlüğüne gelişinde Serdar Karagöz ile Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya karşıladı. Fahrettin Altun, ziyarette yaptığı konuşmada, AA'nın, Türkiye'nin göz bebeği kurumlarından olduğunu belirtti.

Ajans'ın, Türkiye'nin medya tarihinin en önemli kurumlarından olduğunu dile getiren Altun, AA'nın, dünya ajansları içerisinde Türkiye'nin yeni dönem gücüne yaraşır şekilde çok önemli bir noktada olduğunu vurguladı.

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"Yeni dönemde dün olduğu gibi güzel çalışmalar ortaya koyacağız"

AA'nın, Türkiye'nin uluslararasılaşmasına, kamu diplomasisine, haberciliğine ciddi katkı sunduğunun altını çizen Altun, "Bugün burada bir bayrak değişimi gerçekleşti. Ben, yeni Genel Müdürü'müze, Yönetim Kurulu Başkanı'mıza hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Bu vesileyle kendisine 'hayırlı olsun' diyorum." ifadesini kullandı.