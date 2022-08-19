İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, barış çabalarını daha ileriye taşımak için BM Genel Sekreteri Antanio Guterres ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan Altun, "Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine uzun süredir verdiği desteği bir kez daha yineleyen Erdoğan, ateşkesin ve barış görüşmelerinin sağlanması için yürütülen diplomatik çabalarda ön planda yer aldı." değerlendirmesini yaptı.

Altun, mart ayında Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da ilk kez bir araya gelmesini sağlayan Türkiye'nin bu sürecin devam etmesi için çabaladığının altını çizdi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliği sayesinde Ukrayna'ya insani yardım başta olmak üzere birçok alanda destek verdiğini, tahıl ihracatına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın da küresel gıda tedarik zinciri üzerindeki baskıyı hafifleten bir atılım olduğunu aktaran Altun, şunları kaydetti:

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"Türkiye, bir taraftan diyaloğa ve diplomatik çözümlere olanak sağlanması için hem Rusya hem de Ukrayna ile çalışırken diğer taraftan Birleşmiş Milletler ile de görüşmektedir. Ukrayna'yı destekleyen ülkeler, savaşı bir an önce bitirmek için diplomasiye daha fazla çaba sarf etmelidir. Ukrayna'daki savaş halihazırda insani açıdan büyük acılara neden olmuş ve bölgemizde jeopolitik kırılmalara sebebiyet vermiştir. Savaşın etkileri zaten çok geniş çapta hissedilmekte olup çatışmanın diplomatik müzakerelerle sona ermesi gerekiyor.

Türkiye olarak Ukrayna'nın siyasi egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, çatışmanın başlangıcından bu yana sürekli görüşmelerde bulunmuş ve çabaları şimdiden ciddi sonuçlar vermiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, diplomatik çözümlerin ilgili liderlerle görüşülmesi ve uluslararası arenada çok taraflılığın benimsenmesiyle sağlanabileceğine duyduğu inancın kanıtı niteliğindedir. Uluslararası toplum, barış ve istikrarın sağlanması için sarf edilen bu çabaları desteklemelidir."

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